Lufthansa o zmianie koncepcji CPK: świadectwo słabej jakości pierwotnych planów

Kierownictwo spółki CPK wyjawiło na łamach WNP.PL, że ma nowy pomysł na ten port. Znacząca ma być rola lotniczego cargo, które wcześniej nie było tak wyeksponowane w planach. Tak potężną zmianę koncepcji nowego portu zdecydowała się skomentować Lufthansa Cargo, jeden z największych światowych przewoźników towarowych.

Prognoza rozwoju rynku lotniczego cargo powyżej 3 lat to prawie jak wróżenie z fusów. Oczywiście można mieć pewne założenia i kalkulacje, ale jest to branża bardzo kapryśna i wrażliwa na globalne zawirowania - w tym wybuchy wulkanów, strajki związków zawodowych w dużych portach morskich, skoki cena paliwa , kryzysy finansowe (jak w 2008/2009), itd...Przykre jest to, że zmiana decyzji potwierdza niestety słabą jakość pierwotnych planów CPK. Trudno sobie wyobrazić, że w planach nowej wielkiej bazy PLL LOT, zabrakło pomysłu na jednoczesny rozwój segmentu logistycznego. Przecież dla przewoźników typu belly, jakim jest właśnie PLL LOT, transport towarów to jeden z istotnych elementów przychodów (obecnie chyba numer jeden), więc dziwi mnie, że nie było pierwotnie poważnego pomysłu na obsługę cargo, chociażby dla PLL LOT.- Różnicowanie infrastruktury przeznaczonej dla operacji all-cargo i belly-cargo nie ma najmniejszego sensu. Jest to jakiś absolutnie kuriozalny pomysł. Uważam, że jest to również prosta droga do marginalizacji jednego z podstawowych filarów przychodów PLL LOT, który zakłada w ramach CPK możliwość rozwoju swojej floty i kierunków, więc naturalnie przyczyniając się do wzrostu wolumenów przewozów frachtu.Istotą dobrej infrastruktury jest umożliwienie sprawnego przeładunku frachtu z jednego samolotu do drugiego (z jednego środka transportu do drugiego). Dla przykładu, Lufthansa Cargo - w okresie przed pandemicznym - woziła 50 proc. tonażu na pokładach samolotów frachtowych, a drugą połowę na pokładach samolotów pasażerskich. Dlatego niezbędna jest integracja i możliwość obsługi w jednym miejscu towaru pochodzącego z różnych środków transportu.- Stworzyć infrastrukturę, która uwzględni multimodalność transportu i zintegruje operacje terminalowe dla samolotów frachtowych, pasażerskich oraz ciężarówek, a nawet kolei. Dobrze skomunikuje infrastrukturę z siecią autostrad, i może co najistotniejsze, we współpracy z pozostałymi uczestnikami rynku logistycznego, mam na myśli spedytorów, przewoźników, agencje celne, itp... będzie stawiał na relacje długo terminowe, a nie maksymalizował zyski w najkrótszym okresie.- Źle przygotowana infrastruktura, która utrudni operacje terminalowe, spowoduje pogorszenie oferty PLL LOT i jednocześnie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oferty konkurencji, w szczególności tych korzystających z innych portów w Polsce. Zakup frachtowca to dobre uzupełnienie oferty belly, ale nie jest to warunek konieczny do rozwoju segmentu cargo. Dla przewoźnika typu belly, dodanie floty frachtowej to niezwykle ryzykowne finansowo wyzwanie, nie wspominając o ekwilibrystyce logistycznej.- Uważam, że miejsce jest, choć konkurencja już jest bardzo duża i o ładnych parę lat wyprzedza CPK. Mamy nie tylko nowy terminal w Budapeszcie, ale mamy też już ugruntowaną pozycję Wiednia na mapie przewozów w tej części Europy. Niemniej rozwój infrastruktury drogowej w Polsce polepsza możliwość obsługi rynków ościennych jak np. republiki bałtyckie, Białoruś, Ukrainę. Tak więc nadal jest pewien segment do zagospodarowania.Należy jednak pamiętać, że CPK powstanie za parę lat, a konkurencja nie będzie stała w miejscu. Sami skutecznie rozwijamy działalność w Katowicach i z chwilą, gdy CPK rozpocznie działalność moim zdaniem największą konkurencją będzie właśnie Katowice Airport.- Oprócz infrastruktury na najwyższym światowym poziomie, wysoki stopień cyfryzacji i automatyzacji. Ponadto już jesteśmy świadkami rosnącej potrzeby tworzenia rozwiązań wpisujących się w politykę Fit for 55, a więc infrastrukturę zero emisyjną. Na końcu może dodam, odpowiednie nastawienie do pozostałych uczestników tego lotniczego łańcucha dostaw.