Lufthansa, Swiss, British Airways. Kolejne linie zawieszają loty do Chin

W związku z epidemią koronawirusa od 9 lutego zawieszone zostaną loty do i z Chin linii Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines - poinformował w środę holding Lufthansa. Wcześniej taką decyzję podjęły m.in. British Airways, Air India i Seoul Air, American Airlines, fińskie linie Finnair. Polski narodowy przewoźnik poinformował na razie, że jeżeli wystąpią przesłanki, by zawiesić połączenia z Chinami, to LOT to uczyni.

Epidemia koronawirusa, która swoje źródło ma w Chinach, skłania kolejne linie lotnicze do zawieszania lotów do Państwa Środka.

Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd ponad 6 tys. zakażeń i 132 zgony spowodowane koronawirusem. Wirus przedostał się też poza granice Chin.

PLL nie wyklucza żadnych działań, choć wciąz jeszcze nie wydał decyzji o zawieszeniu lotów do tego kraju.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd ponad 6 tys. zakażeń i 132 zgony spowodowane koronawirusem. Wirus przedostał się też poza granice Chin. Dotychczas ponad 70 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym trzech europejskich - we Francji, Niemczech i Finlandii.



Lufthansa w oświadczeniu poinformowała, że będzie nadal latać do Hongkongu, przestanie jednak przyjmować rezerwacje na loty do Chin kontynentalnych do końca lutego "z powodów operacyjnych".

Maszyny Lufthansy, Swiss, i Austrian Airlines odbędą jeszcze jeden lot do swych miejsc docelowych w Chinach, żeby zabrać załogi do ojczyzn oraz by pasażerowie mogli udać się w zaplanowane wcześniej podróże.

Swiss i Austrian Airlines należą do holdingu Lufthansa.

Wcześniej loty do Chin wstrzymały m.in. British Airways, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.



Strona internetowej brytyjskiego przewoźnika BA.com pokazuje, że żadne bezpośrednie loty do Chin nie są dostępne ani w styczniu, ani w lutym. British Airways mają w rozkładzie codzienne połączenia z londyńskiego lotniska Heathrow do Pekinu i Szanghaju.



"Przepraszamy naszych klientów za niedogodności, ale bezpieczeństwo naszych załóg i pasażerów jest zawsze naszym priorytetem. Klienci, którzy mieli zaplanowaną podroż do Chin w najbliższych dniach, mogą znaleźć więcej informacji na stronie BA.com" - napisał British Airways w oświadczeniu.



We wtorek wieczorem brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało zalecenie dla obywateli brytyjskich, by powstrzymali się od podróży do Chin kontynentalnych, o ile nie jest to niezbędne. Zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL - Hongkongu i Makau.



MSZ już wcześniej zaleciło powstrzymanie się przed podróżami do prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa oraz gdzie odnotowano najwięcej zachorowań i wywołanych nimi zgonów.

LOT jeszcze lata

Jeżeli będziemy mieli przesłanki, by zawiesić połączenia z Chinami, uczynimy to - poinformował PAP p.o. rzecznika PLL LOT Michał Czernicki. Zaznaczył, że linie niczego nie wykluczają. Decyzję o zawieszeniu lotów podjęło m.in. British Airways.



LOT pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na świecie w związku z wybuchem w Chinach epidemii wywoływanej przez nowy rodzaj koronawirusa.