Lufthansa: wdrożenie planu ratunkowego zagrożone

Wdrożenie planu ratunkowego w wysokości 9 mld euro dla Lufthansy może nie dojść do skutku. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie wniosku o ochronę przed wierzycielami – informuje w środę agencja Reutera.

W specjalnym oświadczeniu wydanym we wtorek kierownictwo niemieckich linii lotniczych poinformowało, że wdrożenie planu ratunkowego dla Lufthansy w wysokości 9 mld euro w formie pomocy publicznej oraz kredytów gwarantowanych przez państwo nie jest jeszcze przesądzone.

Gdyby podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (NWZ) zaplanowanego na 25 czerwca plan nie zdobył poparcia dwóch trzecich głosów, konieczne będzie złożenie wniosku o ochronę majątku spółki przed wierzycielami - dodała firma w oświadczeniu.

Komunikat został wystosowany przez kierownictwo Lufthansy po tym, jak niemiecki inwestor Heinz Hermann Thiele ostro skrytykował projekt planu ratunkowego dla przewoźnika oraz poinformował, że zwiększył swoje udziały w grupie do ponad 15 proc. w nadziei znalezienia alternatywnych opcji wyjścia z trudnej sytuacji finansowej firmy.



W wywiadzie dla gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Thiele wyraził zastrzeżenia wobec niektórych zapisów planu ratunkowego, w tym dla oddania państwu 20 proc. udziałów grupy oraz dwóch miejsc w radzie nadzorczej. Pytany, czy zagłosuje przeciwko umowie z rządem, inwestor odmówił odpowiedzi, wyraził jednak przekonanie, że lepszą od proponowanych opcją byłoby na przykład włączenie w proces restrukturyzacji Lufthansy państwowego banku KfW.



Zarząd Lufthansy spodziewa się, że frekwencja na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 25 czerwca wyniesie poniżej 50 proc., a to może uniemożliwić zatwierdzenie planu pomocowego. Akcjonariusze firmy mają czas na zarejestrowanie swojej obecności na NWZ do 20 czerwca. Gdyby frekwencja przekroczyła 50 proc., do zatwierdzenia planu wystarczyłaby zwyczajna większość. Przy niższej frekwencji niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów.

"W świetle ostatnich publicznych oświadczeń największego pojedynczego akcjonariusza spółki, Heinza-Hermanna Thiele, zarząd uważa, że pakiet stabilizacyjny może nie zyskać poparcia większości dwóch trzecich głosów, które byłyby wymagane w tym przypadku" - czytamy w oświadczeniu. W takiej sytuacji kierownictwo Lufthansy zapowiedziało, że firma "prawdopodobnie musiałaby wystąpić z wnioskiem o ochronę przed wierzycielami zgodnie z prawem upadłościowym kilka dni po dorocznym walnym zgromadzeniu, o ile natychmiast nie znaleziono by innego rozwiązania".

Przeżywająca trudności finansowe z powodu pandemii koronawirusa Lufthansa planuje zwolnić 22 tys. osób na całym świecie. To 16 proc. obecnego zatrudnienia. Grupa, która jest również właścicielem linii Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussel Airlines i Eurowings, zatrudnia globalnie 135 tys. pracowników.

Władze Lufthansy przewidują, że do września jej obroty nie przekroczą 40 proc. tego, co było planowane przed wybuchem pandemii Covid-19. Aby przetrwać kryzys, holding otrzymał od niemieckiego rządu zapewnienie 9 miliardów euro pomocy publicznej i kredytów gwarantowanych z kasy państwowej, co ma się jednak wiązać m.in. z przejęciem części udziałów przez państwo.