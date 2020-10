Lufthansa wznowi loty pomiędzy Pyrzowicami a Frankfurtem

Po trwającej ponad siedem miesięcy przerwie, w końcu października linia lotnicza Lufthansa wznowi loty pomiędzy lotniskiem Katowice w Pyrzowicach a niemieckim Frankfurtem - poinformowały w czwartek służby prasowe lotniska.

Pierwszy po przerwie rejs z Frankfurtu do Pyrzowic odbędzie się w niedzielę 25 października, a z Pyrzowic do Frankfurt dzień później.

Połącznie z Pyrzowic do Frankfurtu, należące wcześniej do najpopularniejszych w siatce lotów regularnych, zostało zawieszone w połowie marca w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonym wówczas przez rząd zakazem lotów.

Do końca sezonu zimowego, czyli do 27 marca przyszłego roku, połączenie będzie obsługiwane samolotem CRJ-900 z częstotliwością dziewięciu rejsów tygodniowo. Od przyszłorocznego rozkładu letniego linia planuje wrócić do częstotliwości sprzed pandemii, to jest do 21 rotacji w tygodniu.

"Powrót Lufthansy na trasę z Pyrzowic do Frankfurtu to bardzo dobra informacja. Istotne dla nas jest to, że pomimo kryzysu, który dotknął lotnictwo cywilne na całym świecie, Lufthansa zdecydowała się wznowić loty z Katowice Airport do jednego z największych hubów w Europie" - skomentował prezes zarządzającego pyrzowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik.

"Mam nadzieję, że pod koniec marca przyszłego roku przewoźnik przywróci połączenie z Pyrzowic do swojego drugiego portu przesiadkowego, czyli Monachium" - dodał prezes.

Połączenie do Frankfurtu było pierwszą regularna trasą międzynarodową w historii Katowice Airport. Lufthansa rozpoczęła loty między Pyrzowicami a Frankfurtem w końcu marca 1993 r. Kierunek oferowany był nieprzerwanie przez 27 lat i dopiero pandemia koronawirusa wymusiła jego zawieszenie.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W ub. roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

Przed pandemią koronawirusa GTL prognozowało, że w 2020 r. linie lotnicze przewiozą z i do Pyrzowic rekordowe 5,5 mln pasażerów. Wywołany pandemią kryzys branży lotniczej wymusił konieczność weryfikacji prognoz ruchu - obecnie spółka szacuje, że w tym roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta ok. 70 proc. podróżnych mniej niż w roku 2019.