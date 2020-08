Lufthansa ze stratą i złymi prognozami na przyszłość

Na wyniki równe tym sprzed pandemii trzeba będzie niemieckiemu przewoźnikowi lotniczemu poczekać. Co najmniej do 2024 roku.

Lufthansa straciła netto w drugim kwartale 2020 roku 1,5 mld euro.

Lotniczy koncern spodziewa się straty również w drugiej połowie roku.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że Lufthansa przewiozła między kwietniem a czerwcem o 96 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej, co obniżyło przychody firmy o 80 proc. do 1,9 mld euro.



Wychodzenie Europy z koronakryzysu może zostać zakłócone nowymi ogniskami wirusa i związanymi z tym kolejnymi restrykcjami, a połączenia długodystansowe, takie jak do Stanów Zjednoczonych, wciąż w dużej części są zawieszone ze względu na rosnącą liczbę infekcji - podaje Reuters.



Zdaniem prezesa Lufthansy Carstena Spohra trwałego powrotu ruchu powietrznego do rozmiarów sprzed kryzysu należy oczekiwać nie wcześniej niż w 2024 roku. W związku z tym chce on do roku 2023 zmniejszyć koszty funkcjonowania koncernu o 15 proc., co obejmie pozbycie się co najmniej 100 samolotów i zlikwidowanie 22 tys. pełnoetatowych miejsc pracy.

Do końca czerwca liczba osób zatrudnionych przez Lufthansę spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 8,3 tys. głównie ze względu na osoby odchodzące z cateringowej i pozaniemieckiej części koncernu, w tym z linii Swiss, Austrian i Brussels Airlines.



Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w światowej komunikacji lotniczej i przebieg rozmów ze związkami zawodowymi, również w Niemczech plan uniknięcia zwolnień grupowych nie jest już realny - zaznaczyła Lufthansa.



Lotniczy koncern planuje zwiększyć przewozy na krótkim i średnim dystansie do 55 proc. zeszłorocznych wartości, a w przelotach długodystansowych chce osiągnąć 50 proc. wyniku z 2019 roku.



Lufthansa spodziewa się straty również w drugiej połowie 2020 roku. Cały rok też skończy się dla niemieckiego koncernu na minusie - czytamy w komunikacie.