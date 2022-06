Müller: przekop Mierzei Wiślanej jedną z najważniejszych inwestycji dot. bezpieczeństwa Polski

Przekop Mierzei Wiślanej to jedna z najważniejszych inwestycji pod kątem bezpieczeństwa Polski - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Z kolei Centralny Port Komunikacyjny w przyszłości może się stać hubem komunikacyjnym Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Tego typu infrastruktura zabezpiecza nas przed potencjalnymi blokadami chociażby portów - mowi o przekopie Mierzei Wiślanej rzecznik rządu Piotr Müller.

Każdy, kto chce atakować przekop Mierzei Wiślanej, czy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego robi to w ramach partyjnych gierek - twierdzi rzecznik.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km

- Przekop Mierzei Wiślanej to jest jedna z najważniejszych inwestycji pod kątem bezpieczeństwa Polski - powiedział na briefingu Müller.

Jak dodał, "ta sytuacja, która w tej chwili jest na terenie Ukrainy, atak Rosji pokazuje, że tego typu infrastruktura zabezpiecza nas przed potencjalnymi blokadami chociażby portów".

- W przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego, da on w przyszłości możliwość wygenerowania miejsca, w którym może być hub komunikacyjny na terenie całej Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił.

Zdaniem Müllera, w innych krajach Europy Zachodniej i być może w krajach Europy Środkowej "może być pewne niezadowolenie z tego, że Polska staje się konkurencyjna pod kątem transportowym, logistycznym, pod kątem tworzenia lepszych warunków dla prowadzenia tutaj biznesów".

- Ale to jest zmartwienie tych krajów, a nie Polski. Polski rząd będzie podejmował takie inwestycje, które są korzystne dla Polski. Czasami one wymagają większych inwestycji, ale te inwestycje przedkładają się później albo na większy wzrost gospodarczy, albo na realizację zasad bezpieczeństwa - tłumaczył.

- Każdy, kto chce atakować przekop Mierzei Wiślanej, czy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego robi to w ramach partyjnych gierek, a nie w ramach myślenia o szerokim interesie Polski - wskazał rzecznik rządu.

Przekop kanału Mierzei Wiślanej obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć oraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także nowy układ drogowy z mostami obrotowymi i budowę sztucznej wyspy na Zalewie.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność.

