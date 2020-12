Maciej Acedański nie jest już prezesem Polonusa

Maciej Acedański, prezes spółki Polonus, narodowego przewoźnika autokarowego, złożył rezygnację ze swojego stanowiska - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

"Spółka Polonus informuje, że w dniu 7 grudnia br. Pan Maciej Acedański, dotychczasowy prezes zarządu, z przyczyn osobistych złożył rezygnację ze stanowiska, które zajmował od 2016 roku" - napisano w komunikacie. Dodano, że "obowiązki prezesa spółki pełni przewodnicząca rady nadzorczej Polonus, która została czasowo oddelegowana do sprawowania tej funkcji".

Polonus jest spółką Skarbu Państwa; świadczy usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej, dalekobieżnej i międzynarodowej. Firma obsługuje blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki miejskie i turystyczne z Warszawą. Z usług Polonusa, realizowanych w oparciu o bazy transportowe w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie, korzysta ponad 4,75 mln pasażerów rocznie.

Jednocześnie Polonus jest operatorem Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia - jednego z największych i najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. Spółka posiada własny system zarządzania dworcem oraz platformę sprzedaży biletów.

Najpopularniejsze kierunki całoroczne obsługiwane przez Polonus to linie do: Kudowy-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Kętrzyna, Mrągowa, Gołdapi, Koszalina, Olsztyna i Sandomierza. Najpopularniejsze miejscowości sezonowe, z których korzystają pasażerowie to: Mielno, Łeba, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Krynica Morska, Giżycko czy Mikołajki.