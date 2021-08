Maersk kupuje kontenerowce na metanol

Gigant w przewozach morski AP Moller - Maersk zamówił osiem nowych statków, każdy o wartości 175 mln dol. To, co wyróżnia jednostki to fakt, że mogą być one napędzane czystym metanolem zamiast paliwa na bazie ropy naftowej.

