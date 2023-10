Magazyn z siłownią dla kierowców powstanie w Łodzi

Polski deweloper powierzchni logistyczno-magazynowych MDC2 wraz z Fundacją Truckers Life tworzą już drugą strefę Rest & Move dla kierowców zawodowych. Po Gliwicach przyszedł czas na Łódź.

Na terenie budowanego właśnie MDC2 Park Łódź South w Głuchowie powstanie strefa Rest & Move przeznaczona dla kierowców ciężarówek. Znajdzie się w niej siłownia, boisko typu multisport oraz przestrzeń do odpoczynku z miejscem do grillowania na świeżym powietrzu. To już drugie takie przedsięwzięcie. W maju MDC2 poinformowało, że tworzy strefę strefa Rest & Move przy swoim magazynie w Gliwicach.

Dobrostan kierowców pojazdów ciężarowych w polityce ESG

Deweloperem obiektu magazynowego w Głuchowie jest MDC2, a właścicielem i inwestorem - Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress), spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE), właściciel portfela nieruchomości komercyjnych.

- Dobrostan kierowców pojazdów ciężarowych stanowi ważną część realizowanej przez Fortress i MDC2 polityki ESG. Na fundamencie tej strategii prowadzone są wszelkie działania związane z rozwojem obydwu przedsiębiorstw. Ideą projektu Rest & Move jest promocja zdrowego stylu życia i poprawa warunków pracy zarówno kierowców jak i wszystkich osób korzystających z naszych obiektów magazynowych. Zależy nam na dobrej kondycji kierowców, wierzymy, że zdrowy kierowca to kierowca bezpieczny - mówi Adrian Winiarek, Development Director w MDC2, cytowany w komunikacie.

W strefie Rest & Move będą miejsca do odpoczynku otoczone łąkami kwietnymi gwarantującymi bioróżnorodność i lepsze samopoczucie. Zamiarem dewelopera jest stworzenie miejsca przyjaznego odbiorcom, takiego, w którym można przyjemnie spędzić czas i poprawić kondycję.

Mamy w Polsce 600 000 osób z uprawnieniami kierowcy zawodowego

Fundacja Truckers Life to organizacja non profit funkcjonująca w branży transportu drogowego. Działa ona z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie kierowców zawodowych. Pomaga im w zmianie stylu życia na lepszy, między innymi poprzez budowę siłowni zewnętrznych.

- Wszelkie działania, których celem jest poprawa dobrostanu kierowców, zasługują na uznanie. Cieszymy się, że świadomość ich ważności w branży magazynowej wzrasta. Razem z MDC2 uruchamiamy już drugą tego typu siłownię. Dla nas przychylność MDC2 jest bardzo ważna, dzięki niej kreujemy nową perspektywę dla tej grupy zawodowej. Wspólnymi siłami możemy zdziałać o wiele więcej - mówi Dagmara Trusewicz, prezes Fundacji Truckers Life.

W Polsce, według wyliczeń Truckers Life, jest 600 000 osób z uprawnieniami kierowcy zawodowego. Znaczną część tej grupy stanowią kierowcy samochodów ciężarowych, dostarczający między innymi towary przeznaczone do magazynowania.