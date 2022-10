Magazyny LPP Logistics już nie tylko dla odzieży

Dwa nowe centra logistyczne LPP w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim pracują pełną parą. O planach dotyczących magazynowania rozmawiamy z Sebastianem Sołtysem, wiceprezesem firmy.

- Otwieramy się na klienta zewnętrznego. Dzięki temu będziemy mogli wypełnić nasz potencjał logistyczny w niskim sezonie - mówi Sebastian Sołtys.

- Chodzi o to, aby dążyć do maksymalnego wyrównania potrzeb transportowych. Płaska, stabilna przez cały rok alokacja wolumenowa jest wielce oczekiwana przez armatorów czy innych operatorów transportowych - wyjaśnia.

- Nie ograniczamy się do branży odzieżowej. Będziemy gotowi do prowadzenia operacji magazynowych dla różnego rodzaju towarów, tak długo, jak ich specyfika nie będzie przeszkadzała w składowaniu obok odzieży - dodaje.

W nowej spółce prawie pół miliona metrów kwadratowych magazynów

Wkrótce miną trzy miesiące od wydzielenia spółki LPP Logistics, zajmującej się zarządzaniem siecią dystrybucji Grupy LPP. Co było tego dominantą? Czy wszystko poszło zgodnie z planem?

- Z perspektywy tych kilku miesięcy mogę stwierdzić, że wszystko poszło po naszej myśli. Choć wyzwań nam nie brakowało. Z jednej strony musieliśmy domknąć jeszcze szereg spraw formalnych, z drugiej mieliśmy ręce pełne roboty w naszej sieci logistycznej, bo sierpień i wrzesień to dla nas okres piku w obrotach, związany z wymianą kolekcji na jesienno-zimową.

Tę płynną transformację zawdzięczamy bardzo dobremu przygotowaniu się do powstania nowej spółki. Dzięki temu 1 sierpnia o północy przenieśliśmy zespół pracowników z LPP do LPP Logistics. W samym biurze zmiana dotyczyła 150 osób, o które należało w odpowiedni sposób zadbać kadrowo. Poza obszarem personalnym, nasze działania przygotowawcze do wydzielenia operatora dotyczyły także rozmaitych systemów informatycznych niezbędnych do obsługi nowego podmiotu. To również zmaterializowało się 1 sierpnia i od tego momentu zespół LPP Logistics realizował operacje w niezależnych od LPP systemach.

Na sam koniec wydzieliliśmy do nowej spółki również wszystkie kontrakty z obszaru logistyki poprzednio zawarte przez LPP, a także aktywa. Te ostatnie to 450 tys. metrów kw. magazynów, zarówno w budynkach własnych, jak i wynajmowanych, wraz ze znajdującymi się w nich elementami technologii i automatyki. Równo o północy 1 sierpnia przenieśliśmy również składy celne z LPP na LPP Logistics.

W minionych trzech miesiącach w działaniach operacyjnych skupiliśmy się na obsłudze naszego klienta wewnętrznego, czyli Grupy LPP.

W nowym Centrum Dystrybucyjnym w Brześciu Kujawskim przeprowadziliśmy tzw. ramp-up, czyli proces podnoszenia wydajności. Formalnie zostało ono otwarte w styczniu bieżącego roku, ale w sierpniu - przy okazji wymiany kolekcji - już pod sztandarem LPP Logistics przeszło ono prawdziwy chrzest bojowy. Chodziło o wysłanie bagatela 15 mln sztuk odzieży w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Drugim ważnym wydarzeniem w pierwszych tygodniach naszej działalności było uruchomienie Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim, tj. magazynu o powierzchni 64 tys. metrów kw., przeznaczonego do obsługi sprzedaży internetowej. Rozruch obiektu trwał od czerwca, ale w sierpniu osiągnął on pełną funkcjonalność. Jednego dnia potrafiliśmy wysyłać stamtąd ponad 200 tys. sztuk odzieży. Uroczyste otwarcie tego obiektu nastąpiło 6 września.

Pięć powodów, dla których w Grupie LPP wydzielono firmę logistyczną

Dlaczego w LPP zdecydowano się na wydzielenie odrębnej spółki logistycznej? W pierwszych tygodniach działania LPP Logistics pojawiła się informacja, że duża sieć modowa sprzedająca swoje produkty przez internet będzie mieć w Polsce magazyny, ale w outsourcingu. Moje pytanie zmierza do tego, czy posiadanie własnych aktywów magazynowych i odrębnej spółki to w branży rzecz wyjątkowa, czy odwrotnie - wpisuje się w trend?

- Posiadanie wydzielonej spółki logistycznej przez firmę modową z jednej strony nie jest wyjątkowe, ale też z drugiej nie jest powszechne. Zdarza się to w przypadku dużych podmiotów działających w skali globalnej.

Decyzję o wydzieleniu LPP Logistics jako niezależnego podmiotu podjęliśmy z kilku powodów.

Po pierwsze ostatnie lata diametralnie zmieniły logistykę. Przerwanie łańcuchów dostaw, wzrost znaczenia kanału e-commerce czy odroczony popyt popandemiczny uwidoczniły ogromne znaczenie logistyki dla sprawnego działania biznesu. W ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyliśmy tego, że o możliwościach sprzedażowych decydował potencjał logistyczny biznesu. W LPP szybko to zrozumieliśmy.

Po drugie - konsekwencja. Już kilka lat temu, powołując spółkę Silky Coders, wydzieliliśmy w ramach Grupy LPP segment informatyczny jako niezwykle ważny dla funkcjonowania całej organizacji. Wydzielając spółkę LPP Logistics, poszliśmy tamtym śladem i skupiliśmy uwagę na kolejnym strategicznym dla Grupy obszarze.

Następny powód wynika z osiągniętej już skali logistycznej i chęci lepszego zarządzania jej finansami. Spółka z odrębnym PnL (Profit and Loss, zysk i strata - przyp. red.) pozwala w bardziej efektywny sposób kontrolować operacje, a przy tym cały biznes logistyczny realizowany w Grupie traktować jako koszty usług.

Chodziło nam też o wzbogacenie employer brandingu. Chcieliśmy, aby polski rynek pracownika poznał, że Grupa LPP to nie tylko projektanci i handlowcy, to także logistycy, transportowcy, spedytorzy czy inżynierowie automatyki. Dzięki LPP Logistics wyraźniej to widać.

I na koniec - dzięki powołaniu LPP Logistics wyszliśmy z usługami poza Grupę, otwierając się na klienta zewnętrznego. To próba wykorzystania efektu skali i budowania możliwości świadczenia usług tam, gdzie dysponujemy potencjałem logistycznym w okresach, gdy nie jest on w pełni wykorzystywany, czyli w niskim sezonie rynku fashion.

Gdyby trzema słowami podsumować to, co się stało w logistyce w okresie ostatnich dwóch lat, trzeba by powiedzieć: dłużej, drożej, trudniej. LPP Logistics została powołana, żeby cała grupa lepiej radziła sobie z obrotem towarem?

- Dokładnie tak. Naszym celem jest to, aby odrębna spółka potrafiła sobie efektywnie poradzić, niezależnie od zawirowań rynkowych, a jednocześnie żeby potrafiła zabezpieczyć przed nimi całą Grupę LPP.

W czym możecie sobie poradzić lepiej niż wasi dotychczasowi partnerzy logistyczni? Przecież nie skrócicie czasu, jaki statki potrzebują na przebycie trasy z Chin do Europy? Dziś jest on o połowę dłuższy niż przed pandemią.

- Na terminy dostaw morzem nie mamy wpływu, podobnie jak i inni gracze rynku spedycyjnego. To obszar obecnie uzależniony wyłącznie od armatorów. Natomiast jeśli chodzi o element kosztowy, to tutaj na pewno zyskujemy, będąc dla nich bezpośrednio kluczowym partnerem.

Jak powiedziałem wcześniej, otwieramy się także na klienta zewnętrznego, a dzięki temu będziemy mogli wypełnić nasz potencjał logistyczny w niskim sezonie. Specyfiką fashion retail jest występowanie dwóch pików wolumenowych w roku. Te nagłe wzrosty związane są z wymianą kolekcji w sklepach: raz, gdy wchodzi do sprzedaży kolekcja jesień-zima; drugi, gdy pojawia się kolekcja wiosna-lato. Mając dwa szczyty dystrybucyjne w roku, mamy także dwa okresy niskiego sezonu. I właśnie te okresy będziemy starali się wypełnić wolumenem klientów zewnętrznych.

Chodzi o to, aby dążyć do maksymalnego spłaszczenia i wyrównania potrzeb transportowych w ciągu roku. W ten sposób zbudujemy konkurencyjność oferty. Z kolei płaska, stabilna przez cały rok alokacja wolumenowa jest również wielce oczekiwana przez armatorów czy innych operatorów transportowych. Te firmy cenią sobie bowiem gwarancję stabilności, równomierności i dużego potencjału skali ładunkowej w ciągu roku. Mamy więc osiągniętą klasyczną sytuację win-win.

Spowolnienie gospodarcze nie zagrozi poważnie rynkowi magazynowemu

Popyt na magazyny jest silny, a wynika on m.in z potrzeby robienia zapasów wobec niepewności łańcuchów dostaw w obecnym świecie. Jesteście spokojni o zainteresowanie?

- Rzeczywiście, popyt na powierzchnie magazynowe utrzymuje się w Polsce na bardzo wysokim poziomie. Współczynnik pustostanów w pierwszym półroczu wyniósł zaledwie 3 proc. i był on dużo niższy niż przed rokiem. Popyt z kolei urósł o 12 proc. rok do roku, wpływając na wzrost stawek najmu powierzchni magazynowych. Tak jak pan zauważył, duża liczba przedsiębiorstw zabezpieczała w ostatnim czasie powierzchnie magazynowe, budując zapasy na wypadek przerwania łańcucha dostaw.

W najbliższym okresie będziemy mieć do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, którego pierwsze oznaki już możemy dostrzec. Sądzę jednak, że o ile zainteresowanie powierzchniami magazynowymi w tej części Europy nie będzie już rosnąć, to nadal utrzyma się na wysokim poziomie. Jeżeli spowolnienie obniży popyt o 12 proc., nadal będziemy na poziomie zapotrzebowania na magazyny z 2021 r.

Może pan powiedzieć, z kim negocjujecie? Domyślam się, że waszymi kontrahentami nie będą raczej firmy z przemysłu ciężkiego. Trudno składować odzież obok stalowych kręgów.

- Prowadzimy rozmowy z kilkoma przedsiębiorstwami, ale dziś nie mogę ujawnić ich nazw.

Chcemy podejść do współpracy z klientami zewnętrznymi w sposób profesjonalny, a zatem przygotowujemy się nie tylko pod kątem infrastrukturalnym, ale także systemowym. Zaczynamy od rozmów z firmami, z którymi Grupa LPP ma już doświadczenie we współpracy, więc świadczenie usług będzie łatwiejsze. Nie ograniczamy się jednak do branży odzieżowej. Będziemy gotowi do prowadzenia operacji magazynowych dla różnego rodzaju towarów, tak długo, jak ich specyfika nie będzie przeszkadzała w składowaniu obok odzieży. Będziemy analizować możliwość prowadzenia usług dla e-commerce czy prowadzenia operacji kartonowych, pełnopaletowych lub cross dock.

Jak wyglądają teraz relacje Grupy LPP z kontrahentami z rynku logistyki? Czy powołanie LPP Logistics i nowe kompetencje, które ma ta spółka, sprawiły, że stracili oni wasze zlecenia?

- Oczywiście, bywają okresy, kiedy trzeba zrewidować umowy o współpracy i wybrać najlepszych, zwłaszcza na trudne czasy, które właśnie nadchodzą.

Nie aspirujemy jednak do roli globalnego operatora logistycznego wykonującego wszystkie usługi samodzielnie i nadal współpracujemy z firmami spedycyjnymi oraz transportowymi. To powszechna praktyka na rynku. Nawet najwięksi operatorzy logistyczni czy firmy transportowe działają w tym modelu, podzlecając część usług przewoźnikom czy innym firmom spedycyjnym. Chodzi więc o to, aby optymalnie zarządzać swym modelem biznesowym i skupić się na obszarach, w których ma się silne kompetencje.

Chcemy przede wszystkim dobrze obsługiwać stabilnego klienta wewnętrznego, który zapewnia nam duży obrót, a przy okazji rozwijać działalność zewnętrzną.

Czyli macie ambicję dobrze zarządzać strumieniem ładunków, a nie tworzyć własne firmy transportowe.

- Tak. W zakresie transportowym chcemy być operatorem logistycznym asset-light, a nawet asset-free. O ile posiadamy pokaźną powierzchnię magazynową 450 tys. metrów kw. i nadal chcemy w nią inwestować, o tyle nie mamy ambicji posiadania własnej floty transportowej.

