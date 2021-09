Magazyny rosną w siłę. Coraz więcej gigantów na horyzoncie

Duże magazyny e-commerce' owe będą codziennością rynku magazynowego. Jednak w tej chwili jest to ciężki rynek, jeśli chodzi o wykonawstwo. Wiele firm nie daje rady. Pojawiło się sporo nowych, słabszych podmiotów, dlatego trzeba uważać, żeby na przykład wykonawca nie wziął kontraktu trzy razy większego od siebie – powiedział Robert Dobrzycki podczas sesji inauguracyjnej Property Forum 2021.

Polski rynek magazynowy wykonał ogromny skok, jeśli chodzi o rosnącą powierzchnię big boksów. Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills przypomniał podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „Covidowy bilans strat i zysków. Obraz polskiego rynku nieruchomości komercyjnych”, że w USA obecnie wśród dziesięciu największych magazynów w budowie, dziewięć z nich należy do Amazona.

- Część z nich to obiekty liczące około 200 tys. mkw., czyli podobnie jak big boksy w Polsce - w Gliwicach i w Świebodzinie. Jednak na pierwszych pozycjach tego zestawienia znalazły się magazyny po 400 tys. mkw. To są już prawdziwe giganty – wyliczał Tomasz Buras.



Przypomniał jednocześnie, że kiedyś na polskim rynku transakcja na 100 tys. mkw. była okazją do świętowania. Dziś podobnych realizacji jest coraz więcej.



- Duże magazyny e-commerce' owe będą codziennością rynku magazynowego. Ich prekursorem jest Amazon i wygląda na to, że firma będzie kontynuowała tę strategię – zgodził się Robert Dobrzycki, CEO Panattoni Europe.



O problemach na rynku magazynowym rozmawiano podczas Property Forum 2021.

