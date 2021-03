Małaszewicze: kolejowa brama do Polski i Unii się powiększy

Przewoźnicy kolejowi narzekają na warunki przejazdu przez Małaszewicze - wschodnią bramę do Polski i Unii Europejskiej. Chodzi o korki i utrudniony dostęp do torów. Cargotor - zarządca rejonu przeładunkowego - twierdzi, że (mimo dużego obciążenia) jest jeszcze "przestrzeń" na kolejne pociągi. Problem rozwiąże ukończenie inwestycji PKP PLK i budowa Parku Logistycznego. Będzie to jeden z największych w Polsce projektów infrastrukturalnych.

W Małaszewiczach, które ze względu na położenie geograficzne i rozbudowaną infrastrukturę, są kluczowym węzłem na polskim odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku, bywa tłoczno. Takie opinie przewoźników przewijają się przez WNP.PL.

Na Nowym Jedwabnym Szlaku nie ma miękkiej gry, tu są określone interesy globalne, finansowe, firmowe. My z różnymi przewoźnikami mamy różne doświadczenia - mówi Andrzej Sokolewicz, prezes Cargotoru.

Każda inwestycja, czy to PKP PLK, czy Cargotoru, polepsza warunki ruchu, ale dopiero ukończenie całości da efekt, którego spodziewają się przewoźnicy i zarządcy infrastruktury.

