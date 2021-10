Mało optymistyczna sytuacja na kolei

Mimo jednej z najdłuższych sieci kolejowych w Europie (19,5 tys. m kw.) i elektryfikacji przekraczającej średnią unijną (61 proc. vs 56 proc. w UE), w Polsce nadal można znaleźć kilkudziesięciotysięczne miasta pozbawione dostępu do kolei. W siatce polskich połączeń nie mamy też kolei dużych prędkości do 300 km/h. Budowa pierwszych takich torów, w ramach CPK, ma się zacząć dopiero w 2023 r. Ich długość wyniesie 144 km. Dla porównania, w Niemczech to 2,3 tys. km, a we Francji to ponad 2,6 tys. km. Różnica między Polską a krajami zachodnimi jest więc ogromna – zauważa Instytut Staszica w swoim stanowisku na temat obecnego stanu modernizacji krajowej sieci kolejowej.

Średnioroczna liczba podróży pasażerskich koleją per capita w Polsce wynosi mniej niż 7 – dla porównania, np. w Czechach jest to 17, w Niemczech 32, a w Japonii – to ponad 100.

Modernizacja i rozbudowa siatki połączeń jest istotna nie tylko dla zwiększenia obrotów w transporcie modalnym.

Jednak to przede wszystkim niwelowania różnic gospodarczych pomiędzy Polską zachodnią i wschodnią.

