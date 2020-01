Małopolskie: Od 1 lutego bilety kolejowe droższe o 10 proc.

Średnio o 10 proc. wzrosną od 1 lutego ceny biletów jednorazowych na pociągi Kolei Małopolskich i Polregio kursujących w województwie małopolskim. Cena większości biletów okresowych, niezależnie od relacji, będzie wyższa o 10 zł.

Wzrost cen w nowym cenniku biletów w transporcie kolejowym na obszarze województwa małopolskiego władze regionu tłumaczą znacznym wzrostem kosztów świadczenia usług przewozowych.

Przykładowo cena biletu na podróż na trasie Kraków - Tarnów wzrośnie o 1 zł do 13 zł, na trasie Kraków - Nowy Sącz o 1,5 zł do 16,5 zł. Podobna podwyżka obejmie bilet z Krakowa do Zakopanego, który będzie kosztował 15,5 zł.

Nowe ceny będą również obowiązywać przy przejazdach z/do stacji Kraków Lotnisko. W związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów, cena za jednorazowy przejazd z Krakowa do portu lotniczego wzrośnie o 3 zł, do 12 zł.

Według przekazanych informacji od 17 lutego tego roku na obszarze województwa małopolskiego nastąpi pełna integracja biletowa w pociągach obsługiwanych przez samorządowego przewoźnika Koleje Małopolskie i Polregio. Pasażerowie będą mogli korzystać m.in. z "Biletów Małopolskich".