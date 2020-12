Małopolskie: Od soboty pociągi wróciły na modernizowany odcinek trasy Kraków - Zakopane

Od soboty pociągi kursujące między Krakowem i Zakopanem poruszają się po modernizowanym odcinku tej trasy Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane. Zakończenie wszystkich prac na tzw. kolejowej „zakopiance” planowane jest w 2023 roku.

Modernizacja jednotorowego odcinka prowadzącego do Zakopanego odbywa się etapami, by zapewnić dojazdy koleją pod Tatry w sezonie letnim i zimowym. W pozostałych okresach wprowadzana jest tam czasowo zastępcza komunikacja autobusowa.

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, od soboty na trasie z Krakowa do Zakopanego do dyspozycji podróżnych jest 14 bezpośrednich połączeń dalekobieżnych m.in. z Warszawy i Trójmiasta oraz 32 kursy pociągów regionalnych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie ocenił, że realizacja projektów z Krajowego Programu Kolejowego otwiera coraz więcej możliwości podróży w całym kraju.

"Każdy etap inwestycji, również na kolejowych trasach Małopolski istotnie zwiększa dostępność mieszkańców do kolei. Polska kolej staje się coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i punktualna" - wskazał.

Dzięki inwestycjom zrealizowanym do tej pory przez PKP PLK na trasie Kraków - Zakopane, pociągi jadą nowym torem między Skawiną a Suchą Beskidzką, przez stacje Sucha Beskidzka, Jordanów oraz zmodernizowanym odcinkiem Sieniawa - Nowy Targ.

Wygodniejszy dostęp do pociągów zapewniono podróżnym na stacjach i przystankach: Rzozów, Radziszów, Radziszów Centrum, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Stronie, Stryszów, Lasek, Nowy Targ, Sieniawa. Perony są oświetlone oraz wyposażone w wiaty, ławki i czytelne oznakowanie, a także dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania.

Zmodernizowano blisko 80 przejazdów kolejowo-drogowych pomiędzy Skawiną i Suchą Beskidzką oraz Chabówką i Zakopanem, dzięki czemu zwiększyło się tam bezpieczeństwo w ruchu samochodowym i kolejowym.

"Po kolejnym etapie prac wracają pociągi z Krakowa do Zakopanego (…). Kolejowe inwestycje, pomimo ograniczeń związanych z pandemią są kontynuowane. Współpracujemy z wykonawcami w budowaniu coraz lepszej kolei" - ocenił Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Według zarządcy infrastruktury kolejowej, po zakończeniu wszystkich prac na trasie z Krakowa do Zakopanego, które jest planowane w 2023 r. podróż pomiędzy tymi miastami skróci się do ok. 2 godzin.

Na modernizację kolejowej "zakopianki", w ramach projektu "Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.