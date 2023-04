Małopolskie: PKP PLK ogłosiły przetargi na dokumentacje dla inwestycji z programu Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń dla trzech inwestycji kolejowych w Małopolsce z rządowego programu Kolej Plus. Chodzi o połączenia do Myślenic, Niepołomic i Olkusza.

Na terenie województwa małopolskiego dotacje w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. otrzymają trzy inwestycje. Są to budowy i modernizacje linii kolejowych między Krakowem i Olkuszem, Krakowem i Niepołomicami oraz dokumentacja projektowa dla nowej linii Kraków - Myślenice.

Jak poinformowały w piątek PKP PLK, zwycięzcy ogłoszonych postępowań przetargowych opracują dokumentacje projektowe i pozyskają wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia budowlane dla tych inwestycji.

W przypadku budowy łącznicy kolejowej na trasie Kraków-Olkusz na wykonanie zadania będzie 29 miesięcy od podpisania umowy. Przygotowanie projektu dla nowej linii Kraków - Niepołomice ma zająć 32 miesiące. Największy zakres prac czeka wykonawców projektu dla linii kolejowej do Myślenic. W tym przypadku PLK SA przewidują 35 miesięcy na wykonanie przedmiotu umowy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie PLK, zaznaczył, że rządowy program Kolej Plus jest programem budowy i odbudowy linii kolejowych w polskich regionach.

"To pierwszy w historii program, w ramach którego rząd współfinansuje wskazane i zgłoszone przez samorządy inwestycje. Prace przygotowawcze idą zgodnie z planem. Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym" - przekazał.

Jak ocenił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, "nowe projekty w ramach programu Kolej Plus to gwarancja pozytywnych zmian na torach w Małopolsce".

Projekt dotyczący połączenia między Krakowem i Myślenicami zakłada budowę nowej linii kolejowej o długości ok. 22 kilometrów biegnącej od krakowskich Swoszowic do centrum Myślenic. Na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla niej przewidziano w programie Kolej Plus ponad 152 mln zł.

Na jej trasie należy zbudować dwa tunele, a także wiadukty i estakady. W środkowej części przewiduje się tzw. mijankę o długości 7 km, dzięki której pociągi będą mogły kursować z częstotliwością wynoszącą ok. pół godziny. Na trasie powstaną przystanki: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i stacja Myślenice. Pociągi pojadą z prędkością od 80 do 120 km/h, a przejazd ze stolicy regionu do Myślenic szacowany jest na ok. 40 minut.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK inwestycja w Niepołomicach będzie mieć szacunkową wartość 324 mln zł. W jej ramach planowana jest budowa 6 km jednotorowej linii kolejowej Podgrabie Wisła (linia kolejowa 95 Kraków Mydlniki - Podłęże) - Niepołomice Dworzec Autobusowy. Pociągi pojadą nią z prędkością do 80 km/h i zatrzymają się na trzech nowych przystankach: Niepołomice MAN, Niepołomice Boryczów, Niepołomice. Szacowany czas przejazdu z Niepołomic do centrum Krakowa to ok. 30 minut.

Projekt dotyczący linii Kraków - Olkusz szacowany jest na ok. 217 mln zł. Zakłada on budowę 4 km dwutorowej i zelektryfikowanej łącznicy kolejowej Borowa Górka - Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 (Bukowno - Jaworzno Szczakowa) i 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy). Dzięki inwestycji pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy na stacji w Jaworznie Szczakowej. Po nowej dwutorowej łącznicy pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Przejazd ze stolicy Małopolski do Olkusza będzie krótszy o około kwadrans. Szybsze połączenie zyskają również mieszkańcy położonego na trasie Bukowna. Szacowany czas przejazdu na odcinku Olkusz - Bukowno - Kraków Główny to 52 min.

