Małopolskie: PLK rozstrzygnęły przetargi na podstacje trakcyjne do elektryfikacji linii Chabówka-Nowy Sącz

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetargi na budowę czterech podstacji trakcyjnych, niezbędnych do elektryfikacji linii Chabówka – Nowy Sącz wchodzącej w skład nowej trasy Podłęże – Piekiełko. Łączny koszt tych zadań to ponad 197 mln zł.

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego zwanego potocznie "Podłęże - Piekiełko" wchodzi trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana oraz nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Podstacje trakcyjne - niezbędne do elektryfikacji kolei - będą zbudowane na linii Chabówka - Nowy Sącz (nr 104). Rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania czterech podstacji trakcyjnych w miejscowościach: Przymłynie, Mszana Dolna, Pisarzowa oraz Limanowa.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na platformie zakupowej PKP PLK, najkorzystniejszą ofertę na nowe podstacje trakcyjne Mszana Dolna oraz Przymłynie przedstawiło konsorcjum firm: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów (lider) i Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (partner). Cenę za pierwszą z nich określono na ponad 50,3 mln zł, a drugą - blisko 44,3 mln zł.

Z kolei przetarg na budowę nowych podstacji trakcyjnych Pisarzowa i Limanowa wygrała firma Trakcja SA w Warszawie z ceną ponad 102,8 mln zł.

Podstacja trakcyjna to obiekt elektroenergetyczny, zasilany z zewnętrznego systemu, którego podstawowym zadaniem jest zasilanie kolejowej sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii.

Jak informowała w zeszłym roku PLK, cały czas trwają prace w ramach pierwszego etapu inwestycji "Podłęże - Piekiełko". Opracowywana jest dokumentacja projektowa modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej trasy.

Przedsięwzięcie potocznie nazywane "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej godziny.

