Małopolskie: Skawina przygotowuje się do kolejowej Szybkiej Linii Aglomeracyjnej

Podkrakowska gmina Skawina we współpracy z PKP PLK realizuje szereg inwestycji związanych z przygotowaniami do uruchomienia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Pojawią się nowe przystanki, parkingi przesiadkowe park&ride, przejścia podziemne i kładka.

"Chcemy, by kolej stała się dla Skawiny +szybkim tramwajem+ do i z okolicznych miejscowości" - zaznaczył burmistrz Skawiny, Norbert Rzepisko.

Jak wskazał, pociąg omija korki i dojedzie do centrum Krakowa znacznie szybciej niż samochód.

"Żeby jednak wybrać ten środek lokomocji, mieszkańcy muszą mieć przystanki i całą infrastrukturę zwiększającą komfort korzystania z kolei" - wskazał burmistrz.



Prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz gminę Skawina, które mają ułatwić mieszkańcom dostęp do kolei trwają od trzech lat.

Do tej pory PLK wybudowały przystanek Radziszów Centrum, obok którego gmina Skawina planuje stworzyć parking park&ride razem z bezpiecznym dojściem i wiatami rowerowymi. W grudniu zeszłego roku samorząd podpisał porozumienie z PKP PLK, na mocy którego powstaną dwa nowe przystanki: Rzozów Centrum oraz Wola Radziszowska Lipki. Powinny zostać one oddane do użytku jeszcze w tym roku. W kolejnych latach pojawią się także nowe drogi dojazdowe do nich i parkingi.

Obecnie trwa budowa nowego przystanku kolejowego Skawina Jagielnia. Zostanie on połączony za pomocą ciągu pieszo-rowerowego z ul. Korabnicką. Powstanie tam także kładka łącząca os. Rzepnik z ul. Jagielnia. Będzie ona wyposażona w windę dla osób niepełnosprawnych, zostanie wybudowany też parking typu park&ride. Wszystkie te przedsięwzięcia zostaną ukończone prawdopodobnie do końca przyszłego roku.

We współpracy z PKP PLK gmina buduje dwa przejścia podziemne przy dworcu kolejowym. Połączą one główny punkt przesiadkowy z ul. Tyniecką oraz Torową. Pierwszy z nich ma być gotowy pod koniec tego roku, drugi - z końcem przyszłego.

"Dzięki temu pasażerowie z północnej części miasta będą mieli wygodne dojście do pociągu, ale też szybciej dostaną się do biblioteki, muzeum, szpitala oraz na rynek" - zaznaczył burmistrz.

Oba przejścia będą też połączone z całą siecią ciągów pieszo-rowerowych, które ułatwią swobodne przemieszczanie się po mieście Skawina i Radziszowie.