Małopolskie: Wakacyjne pociągi retro wyjechały w trasę

W ten weekend rozpoczęły się wakacyjne przejazdy pociągami retro, sformowanymi ze zbiorów Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Zabytkowe pojazdy będą kursować we wszystkie weekendy lipca i sierpnia, dwoma trasami, stanowiącymi fragment Galicyjskiej Kolei Transwersalnej.

Na trasę krótszą, wiodącą z Chabówki do Mszany Dolnej i Kasiny Wielkiej, pociągi wyruszą we wszystkie wakacyjne soboty i niedziele. Składy są zestawiane z wagonów z lat 20 i 30 XX wieku oraz lokomotywy parowej. Doczepiany będzie również wagon pocztowy Gmhx z 1930 roku, pełniący funkcję kawiarni oraz mobilnego punktu informacji turystycznej.

Dłuższa trasa z Nowego Sącza do Chabówki będzie obsługiwana we wszystkie niedziele. Wagony z lat 1930-1963 poprowadzi po niej historyczna lokomotywa spalinowa SM42-1031 z 1979 roku.

Obie trasy stanowią górski fragment dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej zbudowanej przez austriackie c.k. Koleje Państwowe przed ponad 135 laty. 77-kilometrowy odcinek z Chabówki przez Kasinę Wielką do Nowego Sącza, uznawany jest za jedną z najbardziej malowniczych tras kolejowych w Polsce i w Europie.

Linia ta do początku lat 90. ubiegłego wieku odgrywała ważną rolę komunikacyjną w ruchu osobowym i towarowym, kiedy straciła swoją konkurencyjność na rzecz transportu samochodowego. Obecnie nie ma na niej żadnego regularnego ruchu.

Na jej trasie do dzisiaj zachowała się oryginalna infrastruktura kolejowa z końca XIX wieku i malownicze stacje. Większość budynków stacyjnych stoi do dziś w nienaruszonym, choć nieco zdewastowanym stanie. Na jednej ze stacji - w Kasinie Wielkiej, Steven Spielberg kręcił fragmenty do "Listy Schindlera", a Andrzej Wajda sceny do "Katynia".

Podczas postoju w tej miejscowości, pasażerowie pociągu mogą skorzystać z przejazdu krzesełkową koleją linową na Śnieżnicę, skąd można podziwiać panoramę Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego.

Organizatorem przejazdów jest PKP Cargo oraz należący do tej spółki Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. Partnerem wakacyjnych pociągów retro jest Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.