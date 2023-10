Małopolskie: We wtorek zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych przy S7

We wtorek około południa udostępnione zostaną podróżującym drogą ekspresową S7 dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w okolicach Miechowa (Małopolskie) – Małoszów, przy jezdni w kierunku Krakowa oraz Giebułtów, przy jezdni w kierunku Warszawy.

Jak przypomniał w poniedziałek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, te Miejsca Obsługi Podróżnych zostały zbudowane w ramach otwartego na początku września br. odcinka drogi ekspresowej S7 Moczydło - Miechów.

"Na obu MOP są toalety, place zabaw i wiaty. Przygotowano na każdym z nich 53 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 13 dla ciężarowych i cztery dla autokarów oraz dwa dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym. Dodatkowo są tam również stanowiska do ważenia pojazdów" - poinformował przedstawiciel GDDKiA.

Odcinek drogi ekspresowej S7 między Moczydłem i Miechowem liczy nieco ponad 18,7 km. Trasa została poprowadzona nowym śladem na wschód od dotychczasowej DK7 przez rolnicze tereny Wyżyny Miechowskiej. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas). Przebudowywano także istniejącą sieć dróg, dzięki czemu powstało 15 km nowych tras dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Na trasie ulokowano dwa węzły Miechów i Książ oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Koszt całego przedsięwzięcia realizowanego od lipca 2020 roku wyniósł 1,051 mld zł, w tym prace budowlane to 860 mln zł. Budowa odcinka otrzymała prawie 586 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trasa powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Dzięki oddaniu tego fragmentu trasy, łączna długość odcinków drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa wzrosła ponad dwukrotnie, do 31,8 km.

Na północ od Krakowa do realizacji pozostaje jeszcze 23,6 km trasy S7 - 5,3 km między węzłami Miechów i Szczepanowice oraz 18,3 km od Widomej do krakowskiej Nowej Huty. Pierwszy z tych fragmentów GDDKiA planuje udostępnić w sierpniu 2024 roku, a drugi w listopadzie 2024 r. Po zakończeniu budowy tych odcinków - przewiduje GDDKiA - podróż pomiędzy Warszawą i Krakowem zajmie niespełna trzy godziny, niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

Cały fragment drogi ekspresowej S7 biegnący od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa to prawie 56 km. Podzielono go na cztery odcinki realizacyjne. Oprócz Moczydło - Miechów, to: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma (ukończony w październiku 2021 r.), Widoma - Kraków.