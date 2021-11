Mamy chaos w globalnym transporcie. Będzie dłużej i drożej

Średni czas transportu przesyłek z Chin do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, wynosi dzisiaj 7-14 dni. W ubiegłym roku było to - średnio - 5 dni. Dłużej czeka się też na akceptację rezerwacji. Problem jest z potwierdzaniem transakcji. Globalny system transportowy pozostaje zespołem naczyń połączonych - a te są albo dziurawe, albo przepełnione. Szefowie spółek w lotniczym cargo ostrzegają: chcesz mieć towar w grudniu, kup już dziś.

Kryzys na rynku energii i paliw a ceny cargo

Gorzej niż w Chinach

Najgorsze przed nami, a potem… zmiany

- Rynek azjatycki jest nieco odmienny niż europejski. Mechanizm współpracy pomiędzy przewoźnikiem a spedytorem w głównej mierze opiera się na rozwiązaniach tak zwanego master loadera - uzupełnia Wojciech Ryglewicz, szef Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią.A polega to na tym, że jeden spedytor (konsolidator) kontraktuje część lub całość możliwości, które oferuje przewoźnik, a następnie odsprzedaje ją pozostałym spedytorom i uczestnikom rynku. To master loader, a nie przewoźnik decyduje, który spedytor i w jakim czasie otrzymuje wymaganą przestrzeń na pokładach samolotów...- W takiej sytuacji ryzyko związane z zarządzaniem przestrzenią przechodzi z przewoźnika na master loadera - i to właśnie na linii spedytor–master loader powstają zatory. Obecnie Lufthansa Cargo realizuje terminowość dostaw zgodnie z IATA CargoIQ parametr Flown as Planned na poziomie 98 proc. – deklaruje Ryglewicz.Prezes DHL Express ocenia, że sytuacja w najbliższym czasie może się jeszcze zaognić.- Od kilku tygodni obserwuje się w Chinach bardzo poważny kryzys energetyczny i wielu tamtejszych producentów wstrzymało produkcję w fabrykach, co również w pewien sposób może zaburzyć ruch przewozowy z Azji. Wciąż nie wiemy, jak długo może potrwać aktualna sytuacja gospodarcza w Państwie Środka, jednak - mając na uwadze, że to potęga światowej produkcji - z pewnością musimy być gotowi na różne scenariusze, np. na zwiększony popyt na transport towarów, jeśli tylko kryzys energetyczny minie i zwiększy się podaż – tłumaczy Tomasz Buraś.A już teraz mamy do czynienia z rekordowymi cenami. Te padły już we wrześniu, a kolejnych podwyżek można spodziewać się w najbliższych tygodniach – listopad i początek grudnia to szczyt przewozów towarów na wszystkich lotniczych trasach.Stabilizacji cen nie sprzyjają też rosnące ceny paliwa lotniczego. Pod koniec zeszłego tygodnia (18-24.10.) cena za baryłkę wyniosła 96,8 dol.- Dobrym znakiem może być dostrzegana lekka stabilizacja w jej cenie względem stawek odnotowanych w październiku. Jednak patrząc na wzrost kosztu baryłki w porównaniu do ubiegłego miesiąca, powinniśmy podchodzić do tego trendu z umiarkowanym optymizmem (wzrost o prawie 12 proc. względem stawek z września) – dodaje Buraś z DHL Express.Nie bez wpływu pozostaje dynamicznie rosnący kurs dolara czy euro i umacnianie się tych walut.- W tym roku kolejny wzrost cen w transporcie lotniczym jest nie do uniknięcia. Na razie przy obecnym poziomie technologii zasilania statków powietrznych udział paliwa lotniczego w kosztach przewozu kilograma frachtu jest tak wysoki, że podwyżka ceny transportu jest koniecznością. Dodatkowo niski współczynnik wypełnienia samolotu pasażerami skazuje na pokrycie kosztów rotacji właśnie sekcję cargo – wyjaśnia Olga Palec-Furga.Dyrektor wykonawcza R-BAG Poland szacuje, że wzrost stawek przewozowych będzie zauważalny, lecz „nie przekroczy 5 proc. w ujęciu średnim”.Nie jest jednak prawdą, że z transportem lotniczym z Chin jest najgorzej na świecie. To najbardziej odczuwalne, ale są i bardziej „ryzykowne” trasy...- Najbardziej narażone są kierunki, które mają znikomą lub małą liczbę połączeń, dodatkowo również te obsługiwane wyłącznie przez samoloty pasażerskie (brak połączeń frachtowych), które to latają rzadziej, np. raz w tygodniu zamiast trzy lub cztery razy w tygodniu – mówi Wojciech Ryglewicz.I tak z danych udostępnionych nam przez DHL Express wynika, że największe obecnie opóźnienia w lotniczym transporcie towarów (nie licząc tych wynikających z problemów w portach morskich czy pracy lokalnych spedytorów) występują na trasach z Falklandów (21 dodatkowych dni roboczych), Turkmenistanu (12 dodatkowych dni roboczych), Libii, Syrii i Malediwów (po 10 dodatkowych dni) oraz Kuby (ekstra 7 dni).Ale problemy są także z towarami wysyłanymi z Australii (do 10 dni dodatkowych na transport lotniczy), z Indii (do 5 dni) czy Meksyku (do 8 dni opóźnień).W krajach Europy, jeśli w ogóle zdarzają się opóźnienia, to nieznaczne.- Należy pamiętać też o wydarzeniach sezonowych i okolicznościowych, jak targi wielobranżowe, które mogą również powodować chwilowe zatory w łańcuchach dostaw. Tak stało się w tym roku w Dubaju przy okazji Dubai Expo. Port lotniczy DXB został zamknięty między 19 a 24 października - ze względu na krytyczne obłożenie agenta handlingowego. Przyjmowano jedynie przesyłki na Expo – dodaje szefowa polskiego R-BAG.Szefów „polskich” DHL Express, Lufthansy Cargo oraz R-BAG zapytaliśmy o to, czego powinniśmy się spodziewać w ostatnim kwartale tego roku - w związku z wchodzeniem w szczyt przewozowy w lotnictwie? I jaki będzie miało to wpływ na ceny i kiedy jest szansa na obniżenie stawek w lotniczym cargo?- Grudzień to czas szczytu przedświątecznego, więc niewykluczone, że mogą wystąpić pewne opóźnienia w dostawach. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację: rekomendujemy, by w tym roku dokonać grudniowych zakupów nieco wcześniej, nie zostawiając tego na ostatnią chwilę – odpowiada Tomasz Buraś.- Moim zdaniem ta sytuacja utrzyma się przez kilka kolejnych lat, delikatnej korekty stawek możemy spodziewać się po Chińskim Nowym Roku, jeśli sytuacja "na morzu" i kolei ulegnie poprawie, a producenci zdążą odbudować zapasy surowców. Na pewno w przyszłym roku nie powrócimy do stawek sprzed pandemii - i raczej nie jest to możliwe w perspektywie długoterminowej – dodaje Olga Palec-Furga.W Lufthansie Cargo w tej ocenie wolą stanąć z tyłu...- Ze względu na zasady zgodności z prawem konkurencji nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie – mówi Wojciech Ryglewicz.Jak przewiduje Eurocontrol, w okresie świątecznym lotnicze cargo może spodziewać się wzrostu ruchu lotniczego do poziomu z 2019 roku, a pełny powrót do wyników sprzed pandemii powinien nastąpić w połowie 2023 roku. Choć to jedynie sezonowy wzrost i prognozy, można tę sytuację postrzegać jako pewien pozytywny trend wychodzenia tych firm z kryzysu.