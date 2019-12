Marcin Horała: najpierw nowela o CPK i wybór doradcy strategicznego

Nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przyjęcie Programu Wieloletniego dla CPK, wybór doradcy strategicznego dla projektu i przygotowanie master planu nowego lotniska centralnego - to najważniejsze wyzwania, o których mówi nowy pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała.

Pod koniec listopada br. Horała zastąpił Mikołaja Wilda na stanowisku pełnomocnika rządu ds. CPK.

"Zastaję projekt CPK w bardzo dobrym stanie. Trzeba go kontynuować, podejmować kolejne kroki, które były zaplanowane i które są w różnych stadiach realizacji. Aby to się działo wymaga on większego wsparcia politycznego, co zapowiedział premier Mateusz Morawiecki powierzając mi tę funkcję" - powiedział Horała.

Jak mówił, w najbliższych miesiącach zamierza zająć się legislacją projektu. "Nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przyjęcie Programu Wieloletniego CPK, a także postęp inwestycji zgodnie z harmonogramem, czyli wybór doradcy strategicznego i wykonawcy master planu - to najważniejsze zadania, na których chcę się skoncentrować w najbliższych miesiącach" - zapowiada Horała.

Ustawa O CPK weszła w życie w 2018 r. Na jej podstawie została powołana spółka celowa ds. CPK w celu realizacji inwestycji; zapisano w niej potrzebę opracowania programu wieloletniego dot. m.in. węzła przesiadkowego obejmującego Port Lotniczy Solidarność, inwestycje towarzyszące, ich charakterystykę, rozmieszczenie, terminy realizacji oraz zakładane łączne nakłady ze środków publicznych na ich realizację.

"Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie przyszłego roku - zostanie znowelizowana ustawa o CPK, a także ma być uchwalony Program Wieloletni CPK" - powiedział.

Jak mówił Horała, istotny dla projektu jest wybór doradcy strategicznego, który będzie wspierał spółkę celową w planowaniu, realizacji i budowie CPK. "Wybór doradcy strategicznego ma nastąpić w przyszłym roku. Zakładamy, że będzie nim jeden ze światowych liderów branży lotniczej, jedno z największych i najlepiej zorganizowanych portów lotniczych świata. Zainteresowani są m.in. Singapurczycy, którzy zarządzają Lotniskiem Changi. W gronie potencjalnych doradców są również inne lotniska z Dalekiego Wschodu. Na początku roku wezmę np. udział w rządowej wizycie premiera w Japonii, podczas której jednym z głównych punktów agendy będą przygotowania do budowy CPK. Również europejskie podmioty wyrażają zainteresowanie naszą inwestycją i są przez nas brane pod uwagę" - powiedział Horała.

Jak mówił, w wyborze doradcy nie będzie się kierował tylko ceną. "Przede wszystkim zależy nam na wykorzystaniu doświadczenia potencjalnego partnera, jego zdolności do dostarczenia nam produktu zgodnego z naszymi oczekiwaniami. Reszta jest kwestią negocjacji, a później już postępowania formalnego" - dodał pełnomocnik.

Oprócz wyboru doradcy strategicznego, spółka wybierze wykonawcę, który ma opracować master plan dla CPK. "To są odrębne, niezależne od siebie postępowania. Doradca strategiczny będzie pracował według wytycznych zawartych w master planie, dbając o to, żeby zostały one wdrożone w życie. Zakładamy, że doradca może mieć też wpływ na to, jak master plan będzie ostatecznie wyglądał" - wyjaśnił Horała. Jak powiedział, master plan ma wskazać m.in. koncepcję rozwoju portu lotniczego w perspektywie 20 lat (na podstawie szczegółowych prognoz ruchu lotniczego) i tzw. "etapowanie budowy". Zaznaczył, że ma on nie tylko określić parametry, przepustowość i lokalizację infrastruktury CPK, ale też być odpowiedzią na potrzeby przyszłych użytkowników lotniska.

Zlecenie przygotowania master planu CPK powinno nastąpić w połowie przyszłego roku. "Tym samym wkraczamy w kluczowy etap przygotowań, który będzie wymagał wzmożonej współpracy, m.in. z gestorami mediów, regulatorami i zarządcami infrastruktury. Sam master plan ma być gotowy w 2021 r., chociaż jego niektóre elementy składowe będziemy odbierali wcześniej" - zapowiedział.

Jak dodał, master plan określi też konkretną lokalizację CPK, ma pokazać gdzie stanie terminal pasażerski, pod jakim kątem zostaną zbudowane równoległe drogi startowe, na jakich terenach powstanie Airport City itd.

"W przyszłym roku chcielibyśmy ruszyć z wykupami gruntów. To jest jednak kwestia master planu, nowelizacji specustawy" - zastrzegł.

Pytany, czy rząd nadal podtrzymuje datę uruchomienia CPK w 2027 roku, powiedział, że "to wariant optymistyczny".

"To dla nas data obowiązująca, chociaż doradcy zewnętrzni zaznaczają, że jej dotrzymanie będzie trudne i jest inwestycyjnym wyzwaniem. Koniec 2027 r. jest scenariuszem, który zakłada, że wszystko pójdzie dobrze, a proces inwestycyjny zostanie znacząco przyspieszony, jeżeli chodzi m.in. o procedury środowiskowe" - wskazał.

Pytany, gdzie może spodziewać się "min" dla tego projektu, Horała odpowiada: "Wolę o nich nie mówić w szczegółach, ale jest kilka elementów krytycznych, chociażby dotyczące przebiegu zamówień, a także kwestii uzgodnień środowiskowych" - tłumaczył.

Dodał, że jeśli chodzi o kolejową część projektu, priorytetowe ma być - jeszcze przed uruchomieniem CPK - 140 km linii kolejowej dużych prędkości między Łodzią a Warszawą. Dzięki temu podróż z nowego lotniska do stolicy pociągiem zajmie 15 minut.

"PKP PLK to oczywisty partner dla CPK. Dokonany już został podział obowiązków, według którego CPK buduje nowe linie kolejowe, a PLK modernizuje istniejące trasy, które są częścią Programu Kolejowego CPK. Ta współpraca musi efektywnie przebiegać. Trzeba patrzeć w harmonogram różnych inwestycji i reagować, kiedy pojawi się ryzyko opóźnień. Chciałbym, żeby modernizacja istniejących linii kolejowych była realizowana szybciej niż do tej pory" - powiedział.

Pełnomocnik nie obawia się o finansowanie CPK. "Projekt w części lotniskowej wykazuje dobrą stopę zwrotu. I tak duża, wspierana przez państwo inwestycja infrastrukturalna, moim zdaniem, to bardzo łakomy kąsek dla różnych instytucji finansowych" - powiedział.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.