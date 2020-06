Marcin Horała o sporze w LOT: Wierzę, że dyskusja między partnerami społecznymi zakończy się porozumieniem

Chcemy by zwalnianie pracowników było ostatecznością, żeby najpierw, jeżeli trzeba, przejściowo obniżyć pensje, ale utrzymać zatrudnienie; tak też jest w LOT. To kwestia dyskusji między partnerami społecznymi. Wierzę, że zakończą się one porozumieniem - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

-Uderzył w LOT kryzys koronawirusowy, absolutnie nie zawiniony przez tę firmę. My zrobimy wszystko, żeby pomóc- powiedział Marcin Horała.



Jak podano w piątkowym komunikacie przewoźnika, Polskie Linie Lotnicze LOT porozumiały się z trzema spośród pięciu działających w spółce związków zawodowych w sprawie płac. Spółka proponuje miesięczne pensum - 20 godzin dla pilotów i 30 godzin dla stewardess, przy utrzymaniu pełnego wymiaru zatrudnienia.



-Jeśli do 15 czerwca do porozumienia przystąpią pozostałe dwa związki, to umowa gwarantująca personelowi lotniczemu pobory niezależnie od uziemienia samolotów wejdzie w życie od 1 lipca. W przeciwnym wypadku konieczne będzie zmniejszenie wymiaru etatów - czytamy w komunikacie.



Horała był pytany o spór w PLL LOT w niedzielę w Radiu Zet.



- Sytuacja LOT-u jest trudna, tak samo jak wszystkich innych linii lotniczych - ocenił. - Lufthansa korzysta z dofinansowania rzędu bodajże 9 mld euro, o ile pamiętam, wsparcie dla LOT-u też jest koniecznością, ale oczywiście również jest racjonalizacja w zarządzaniu, ograniczenie kosztów. Takie trudne rozmowy toczą się we wszystkich firmach w Polsce - stwierdził.

-Chcemy, żeby zwalnianie ludzi było zawsze ostatecznością, żeby najpierw, jeżeli trzeba, przejściowo obniżyć pensje, ale utrzymać zatrudnienie, tak też jest w LOT , ale to jest kwestia dyskusji między partnerami społecznymi. Oczywiście one nie będą łatwe, ale wierzę, że zakończą się porozumieniem - dodał wiceminister.

Zapytany, czy obniżki będą dotyczyły również zarządu spółki, odpowiedział, że nie wie.



-LOT to moja działka, choć zarządza tym Ministerstwo Aktywów Państwowych, a nie ja bezpośrednio. Nie znam szczegółów tego porozumienia - zaznaczył wiceminister infrastruktury. Na uwagę, że związkowcy twierdzą, że cały ciężar trudnej sytuacji finansowej został przerzucony na pracowników, a nie na zarząd, Horała podkreślił, że on nie zna treści porozumienia.