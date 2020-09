Marcin Horała o zakazie lotów: chcemy zmniejszyć ryzyko epidemiczne

Staramy się nie dopuścić do tego, by sytuacja w Polsce wymknęła się spod kontroli. Jeśli tak by się stało, to zaraz mogłoby się okazać, że to inne kraje zablokują loty do Polski - powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pytany o rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.