Marcin Horała, wiceminister infrastruktury – o przyszłości lotnisk i LOT-u

Nie będzie specjalnego pakietu pomocowego dla branży lotniczej w Polsce. Proponowane w nowelizacji tarczy antykryzysowej rozwiązania wystarczą dla być może ośmiu lotnisk. Czy LOT przetrwa? Co z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – o to m.in. pytamy w „Rządowej ławie” Marcina Horałę, wiceministra infrastruktury.

Ostry LOT w dół

CPK zwalnia, nie hamuje

W „Rządowej ławie” pytamy wiceministra o sytuację naszego narodowego przewoźnika.- Krótkoterminowo to można powiedzieć, że sytuacja LOT-u jest fatalna, bo ma właściwie same koszty. Nastraja optymistycznie fakt, że mamy do czynienia z sytuacją ewidentnie przejściową – przyjdzie moment, kiedy loty wrócą. Chodzi o to, żeby przejść przez ten okres – mówi Horała.Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku przemodelowania rynku lotniczego w Europie, LOT zostanie wchłonięty przez większych graczy.- Oczywiście – jest takie zagrożenie. Ale każdy kryzys jest też szansą. Jeżeli LOT przetrwa, a zrobimy wszystko, żeby tak się stało, to z kolei nie przetrwa część jego konkurencji i zwolni pole, na które LOT będzie mógł wtedy wchodzić – zakłada wiceminister Marcin Horała.Z pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozmawiamy też o niezbędnych korektach, które będzie trzeba wdrożyć w związku z budową polskiego megalotniska. Nie będzie, planowanego na ten rok, wykupu na dużą skalę gruntów pod ten port.- Te zmiany pokryzysowe spowodują, że może być ciężej pozyskać finansowanie na CPK. Ale może być też wręcz przeciwnie – taka bezpieczna przystań dla kapitału, zabezpieczona na twardej infrastrukturze, będzie się jawiła jako bardziej atrakcyjna niż np. inwestycje kapitałowe na rynkach finansowych – przewiduje pełnomocnik rządu.