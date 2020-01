Marcin Horała zdradza zasady wykupu działek pod CPK i przyszłe losy Okęcia

Więcej niż miliard, ale mniej niż dwa miliardy złotych - tyle mają kosztować tereny pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. W „Rządowej ławie” Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury, mówi o dwóch planowanych sposobach wykupu działek. Każdemu ma się to opłacać, co może być jednak trudne, bo ceny niektórych gruntów w gminie Baranów wzrosły już pięciokrotnie.

Kosztowne szczegóły

Rola Okęcia

Spółka CPK zakończyła już przyjmowanie uwag odnośnie założeń portu. 9,5 tysiąca wniosków będzie analizowanych jeszcze przez półtora miesiąca.- Można powiedzieć, że te uwagi to takie cyzelowanie, dopinanie szczegółów. Chcemy, żeby lotnisko było bardzo przyjazne ekologicznie. To zdecydowanie ułatwi rozmowy na szczeblu europejskim. To także ułatwia pozyskanie finansowania dla takich inwestycji. Wiele światowych banków ma w swoje polityki wpisane wspieranie niskiej emisji i oszczędności energii - tłumaczy ogólny wydźwięk przesłanych uwag Horała.Budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego uzasadnia się między innymi coraz bardziej wyczerpującymi się możliwościami lotniska na warszawskim Okęciu. Po uruchomieniu megalotniska w Baranowie stołeczny port będzie dalej obsługiwał ruch pasażerski. Zanim jednak to się stanie, będzie trzeba zapewnić w miarę sprawne przyjmowanie rosnącej liczby samolotów. Jakie inwestycje w Okęcie są niezbędne?- Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, ta analiza została zlecona i jej wyniki poznamy w okolicy czerwca, jak można małym kosztem zainwestować w Chopina na tyle, żeby zerwać te nisko wiszące owoce i dowieźć ten ruch lotniczy do momentu uruchomienia CPK - zapewnia wiceminister.W „Rządowej ławie” pytamy też, o to w jakim kierunku, po 2027 roku, będzie musiał zmienić się stołeczny port i czy skierowanie uwagi w kierunku linii niskobudżetowych jest brane pod uwagę.- Nie. Zdecydowanie nie. To by spowodowało, że nie będzie z nami rozmawiała żadna poważna linia lotnicza. Przy takim pomyśle oferowalibyśmy low-costom warunki lepsze - byłoby choćby bliżej do centrum miasta niż w przypadku CPK. Takiej opcji nie ma - zdecydowanie wyjaśnia Marcin Horała.W naszej rozmowie pełnomocnik ds. CPK wyjaśnia w co celować będą na Okęciu. Mówi też o nowych technologiach, które powinny funkcjonować na nowo wybudowanym lotnisku.