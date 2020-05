Marek Staszek, DB Cargo: Uzależnienie od Chin się zemściło

- Ograniczenia produkcji, szczególnie w przemyśle ciężkim, który w znacznej mierze korzysta z transportu kolejowego, ale również w branżach chemicznej i automotive, znajdują oczywiście odzwierciedlenie w zmniejszonym popycie na nasze usługi transportowe. Z drugiej strony jednak trudności w transporcie drogowym wskutek pandemii koronawirusa spowodowały zainteresowanie koleją wśród klientów, którzy do tej pory nie korzystali z tego rodzaju transportu - zaznaczył Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska podczas EEC Online w rozmowie z Rafałem Kergerem.

Jak długo kryzysowa sytuacja może potrwać? Odpowiedź nie może być w obecnej chwili jednoznaczna. Zależy to od stabilizacji sytuacji ekonomicznej w Europie oraz odbudowy konsumpcji i popytu na europejskich rynkach - akcentuje prezes DB Cargo Polska. Producenci samochodów na przykład zaczynają ponownie uruchamiać swe fabryki.- Pociągi z towarami z Chin jeżdżą już regularnie od kilku tygodni i pierwsze statki z kontenerami z tego kierunku spodziewane są w ciągu najbliższych tygodni również w europejskich portach. Te sygnały wskazują na możliwość odbudowy łańcucha popytu w gospodarce naszego kontynentu. Ale eksperci wskazują również na ryzyko drugiej fali epidemii, co musimy brać poważnie pod uwagę - zaznaczył prezes Staszek.Czytaj także: MI: w tarczy antykryzysowej 3.0 wsparcie dla kolejowych przewoźników pasażerskich Wskazał również, że w skali makro obecna, kryzysowa sytuacja rodzi pytania o przebudowę globalnych rynków, przebudowę łańcuchów dostaw. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu to dla nas korzystne, że wozimy towary po całym świecie...- Z perspektywy przewoźnika należałoby powiedzieć: to korzystne, bo powstają "potoki ładunkowe". Ale pytanie, czy to korzystne z perspektywy gospodarki poszczególnych regionów i krajów? Myślę, że pandemia koronawirusa wywołała w Europie pewną refleksję nad pogłębiającym się uzależnieniem od tanich chińskich produktów - wskazał prezes Staszek..Jej efekty pokazują, że w warunkach globalnych taki z pozoru prosty rachunek ekonomiczny nie zawsze do końca się sprawdza.- Kupując masowo tzw. tanie produkty z Chin, Europa przyczyniła się walnie do radykalnego zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego w tym kraju i do powstania potęgi gospodarczej, która dzisiaj stanowi już wyzwanie dla gospodarki europejskiej - podkreślił Marek Staszek.W rozmowie także o tym jak Marek Staszek zmienił funkcjonowanie DB Cargo w Niemczech, gdzie pomagał w ostatnim czasie. Zapraszamy do obejrzenia całego wideo.