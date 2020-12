Marita Szustak: Możemy podwoić przewozy koleją

- Nie sądzę, żeby koronawirus opóźnił rozwój polskiej kolei. Wręcz przeciwnie. Wiele procesów zostało skróconych, przyspieszonych, zoptymalizowanych. Sytuacja na kolei wydaje się stabilna. Nie rozumiem, dlaczego ciągle patrzymy na kolej przez pryzmat stereotypów z lat 70. czy zapaści w latach 90. Po kilkunastu latach członkostwa w UE i absorpcji środków z dwu perspektyw finansowych jesteśmy kompletnie w innym miejscu - mówi Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

W przypadku przewozów pasażerskich konieczne jest odbudowanie zaufania i chęci do podróży transportem publicznym, w czym duża rola mediów. Ważne, żeby do świadomości społecznej przebiła się informacja, że przy zastosowaniu się do zaleceń sanitarnych przez pasażerów oraz w wyniku działań przewoźników ryzyko jest bardzo ograniczone. Zarówno w części komercyjnej, jak i w ramach usług publicznych straty są znaczne i jest to segment niewątpliwie wymagający wsparcia.W przewozach towarowych rzeczywiście problemem są niskie marże, co w przypadku kapitałochłonnego biznesu, jakim jest kolej, jest problemem. Niskie stawki nie pozwalają na gromadzenie kapitału inwestycyjnego na poziomie odpowiednim do rozwoju świadczonych przez kolej usług w tempie, które nas by satysfakcjonowało. Niestety koszty dostępu do infrastruktury kolejowej nadal pozostają na wysokim poziomie i nie pozwalają na konkurencję z transportem drogowym na równych zasadach. Od wielu lat sektor kolei postuluje, aby realnie uwzględnić w stawkach dostępu do sieci infrastrukturalnych koszty zewnętrzne danej gałęzi transportu.Po kilkunastu latach członkostwa w UE i absorpcji środków z dwu perspektyw finansowych jesteśmy kompletnie w innym miejscu. Rozwinęła się infrastruktura, odnowiliśmy tabor, zwiększył się potencjał firm wykonawczych. Polscy przedsiębiorcy zainwestowali znaczne środki w innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Producenci rozwinęli swój park maszynowy i zwiększyli zarówno asortyment produktów, jak i możliwości produkcyjne. Transport i budownictwo kolejowe oraz powiązany z nimi przemysł to gałąź gospodarki z ogromnym potencjałem.Nasz sektor w większości okazał się bardzo odporny na kryzys, a spadki są pochodną obostrzeń w całej gospodarce i kiedy restrykcje nie będą blokować działalności gospodarczej, kolej powróci do normalności niemal natychmiast.Warto bardziej się skupić na tym, co jest konieczne do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej branży kolejowej, o której mówią wszystkie krajowe dokumenty strategiczne. Niestety deklaracje nie przekładają się w większości na zmianę otoczenia legislacyjnego i wdrażanie inicjatyw promujących zrównoważony transport.Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy na poziomie europejskim przyjęto zasady Zielonego Ładu. To już przełożyło się na politykę europejską, bo nie dalej niż na początku grudnia zaprezentowana została nowa Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. Nie skupiajmy się na skutkach pandemii, tylko na tym, jak wpiszemy się w cele tam określone, takie jak podwojenie do 2050 r. kolejowych przewozów towarowych oraz potrojenie przewozów kolejami dużych prędkości, jak również pełne wyposażenie w ERTMS sieci kompleksowej TEN-T, a co najważniejsze - pełna internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w UE. To są prawdziwe wyzwania - tu szukajmy szans i finansowania kolei.Sytuacja roku 2020 nie spowoduje znacznych przetasowań na rynku. Jeśli jednak pandemia będzie się przedłużać, niewykluczone, że najsłabsi nie udźwigną jej ciężaru. Generalnie zmiany na rynku to rzecz naturalna.- Dla wykonawców i producentów materiałów najważniejsze jest szybkie uruchomienie przygotowanych projektów i rozstrzyganie przetargów przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Liczymy na to, że przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych UE podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej pozwoli na niezwłoczne przejście do realizacji planów przetargowych na 2021 r., które ostatnio zostały przedstawione. Po potwierdzeniu finansowania inwestycji w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, w tym CEF, rynek powinien otrzymać pełną informację o planach na kolejne lata. Pozwoli to na stabilizację i zbilansowanie potencjału produkcyjnego i wykonawczego z zapotrzebowaniem zarządcy infrastruktury.- Nie możemy mówić o projektach na dany rok, ponieważ zazwyczaj są to przedsięwzięcia wieloletnie o dużym zakresie i trzeba je rozpatrywać szerzej, w kontekście całego programu inwestycyjnego realizowanego od wielu lat.Biorąc pod uwagę perspektywy rozwojowe transportu kolejowego, najważniejsze są inwestycje poprawiające integrację polskiego systemu z siecią europejską, w szczególności modernizacja korytarza Kunowice-Terespol oraz Węgliniec-Medyka wraz z trasami alternatywnymi.Koniecznym uzupełnieniem w związku z rosnącym znaczeniem tranzytu z kierunków azjatyckich jest zwiększenie przepustowości przejść granicznych na wschodniej granicy. Już dzisiaj problemy z przepustowością przejścia w Małaszewiczach są przyczyną przesunięcia części wolumenów transportowanych z Chin na drogę morską z Kłajpedy.Istotnym kierunkiem jest poprawa dostępności kolejowej do portów bałtyckich, a także modernizacja i rozbudowa infrastruktury zwiększająca przepustowość w obszarach największych aglomeracji i ośrodków przemysłowych. Ważne jest, aby w ramach prowadzonych inwestycji brać pod uwagę i równoważyć potrzeby transportu pasażerskiego i towarowego w zakresie np. separacji ruchu lub zapewnienia możliwości trasowania szybkich pociągów pasażerskich i wolniejszych towarowych przez rozbudowę stacji i dodatkowych torów (mijanek). Nie mniej ważny jest dostęp do terminali i bocznic, gdzie nadawane i przyjmowane są ładunki.- Transport intermodalny ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Kolej zużywa dużo mniejszą ilość energii, w przeliczeniu na transportowaną jednostkę na określoną odległość, niż inne gałęzie transportu, dlatego wpisuje się ona w strategie i polityki europejskie, o których wspominałam już wcześniej. Konteneryzacja przewozów następuje bardzo szybko i należy zakładać utrzymanie tego trendu.- Przede wszystkim nierówne warunki konkurencji transportu drogowego i kolejowego w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury. Ponadto niedostateczna siatka terminali i bocznic oraz niezmiennie niska prędkość handlowa na polskiej sieci kolejowej. Sytuacja się poprawia, ale zbyt wolno.- Tak, jest to jedna z technicznych przeszkód, której eliminacja znacząco poprawiłaby efektywność kosztową, a co za tym idzie - pozwoliłaby kolei zdecydowanie skuteczniej konkurować z drogami.- Sieć punktów ładunkowych w Polsce jest nierównomiernie rozłożona, a jej dostępność ograniczona również ze względów właścicielskich. Budowa ogólnodostępnych terminali i punktów ładunkowych przy wsparciu ze środków publicznych to dobry kierunek od lat postulowany przez branżę.- "Stacja macierzysta" to rozwiązanie sprzeczne z charakterem pracy maszynisty, związanym bezpośrednio z pojazdem i przemieszczaniem się. W ruchu towarowym, w odróżnieniu od ruchu pasażerskiego, miejsce, gdzie maszynista powinien podjąć pracę, zmienia się, co wynika z niskiej regularności ruchu. W ruchu pasażerskim ten problem jest mniej odczuwalny, ale mamy do czynienia z sytuacją, że dla maszynisty korzystniejsze może być zakończenie lub rozpoczęcie pracy poza stacją macierzystą ze względu na krótszy dojazd do miejsca zamieszkania. Wyznaczenie jednej lub dwóch stacji macierzystych i zaliczenie do czasu pracy dojazdu ze stacji macierzystej i powrót do niej jest rozwiązaniem niestosowanym w pozostałych gałęziach transportu, a w sposób oczywisty wpływa na obniżenie dostępności maszynistów, których już obecnie brak na rynku jest silnie odczuwany.Zwracaliśmy też uwagę na kuriozalne zróżnicowanie dopuszczalnego maksymalnego czasu pracy maszynisty w zależności od formy zatrudnienia, tj. krótsze i bardziej restrykcyjne normy w przypadku umowy o pracę. Poprzez forsowane przepisy efektywny czas pracy maszynisty zostałby znacząco skrócony, co podniesie koszty funkcjonowania całego systemu i obniży konkurencyjność kolei. Co więcej, rozwiązania dotyczące norm czasu, nadgodzin i ich rozliczania są niekorzystne z punktu widzenia samych pracowników.Przewoźnicy kolejowi ponoszą ogromne koszty związane z wykształceniem i przygotowaniem pracownika do zawodu maszynisty. Szkolenie jest tak samo skomplikowane jak kształcenie pilota samolotu odrzutowego. Wymagany czas szkolenia maszynisty wynosi zgodnie z nowymi przepisami około 2 lat. W trakcie tego okresu pracownik nie może wykonywać innych czynności, a przedsiębiorca kolejowy ponosi koszty jego szkolenia i nie może liczyć na jego efektywną pracę w czasie trwania procesu szkoleniowego. Tematyka ta została bardzo szczegółowo opisana w wydanym z końcem minionego roku przez organizacje branżowe raporcie „Efektywny i innowacyjny system szkolenia maszynistów i rozwoju zawodowego”.Rozmawiał:Izba Gospodarcza Transportu Lądowego powstała w 1995 roku. Pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi wobec administracji polskiej i unijnej oraz organizacji krajowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor kolei.