Master plan Centralnego Portu Komunikacyjnego w zawieszeniu

Spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła postępowanie na wykonawcę master planu. Doszło do tego 23 listopada, a dziś wyjaśniono powody tej zaskakującej rynek decyzji.

NACO Netherlands Airport Consultants i Royal HaskoningDHV to uczestnicy konsorcjum z Holandii. Od początku swojej działalności NACO było zaangażowane w projekty na ponad 600 lotniskach na całym świecie, m.in. w budowę otwartego w ub. roku lotniska Daxing w Pekinie, a wykonywało master plan np. dla portów: w stolicyMeksyku i Phnom Penh w Kambodży. NACO od lat 50. ubiegłego wieku współpracuje przy kolejnych projektach z Portem Lotniczym Amsterdam-Schiphol, który jest trzecim lotniskiem w Europie pod względem liczby pasażerów (72 mln w 2019 r.) Royal Haskoning DHV ma z biura w 30 krajach i zatrudnia łącznie ponad 5,8 tys. specjalistów.ILF Consulting Engineers to niemiecko-austriacki koncern, który wystartował w przetargu CPK w konsorcjum z firmą amd.sigma. Większościowym udziałowcem tej ostatniej jest Port Lotniczy w Monachium (jedyne lotnisko przesiadkowe w Europie, które uzyskało pięć gwiazdek w lotniskowym rankingu jakości Skytrax). Dla lotniska w Monachium ILF przygotowuje obecnie koncepcję rozbudowy do 2035 r. Terminalu 1. Koncern opracowywał master plany m.in. dla lotnisk w Wiedniu w Austrii, Zhengzhou w Chinach i Quito w Ekwadorze. W ciągu 50 lat ILF zrealizował ponad 6 tys. projektów w 150 krajach. Zatrudnia 2,4 tys. osób w ponad 40 biurach na pięciu kontynentach.Procedura wyłonienia wykonawcy master planu przeciąga się, ale wybrano już doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. To Incheon International Airport, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej. W grudniu spółka CPK planuje podpisać z hubem z Seulu umowę na trzy lata.