Mateusz Morawiecki: Centralny Port Komunikacyjny kołem zamachowym polskiej gospodarki

Centralny Port Komunikacyjny to serce rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, że CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała w środę, 29 stycznia, projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego.

Z założeń do przygotowywanych inwestycji wynika, że podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godz., a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut.- Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godz. - przypomniał Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej.Wszystkie 10 „szprych" prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.Zdaniem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, CPK to szansa dla polskich firm produkujących dla kolei.- Centralny Port Komunikacyjny jest szczególnie ważny jako swoisty silnik rozwoju polskiej gospodarki - ocenił szef resortu infrastruktury. - Jestem przekonany, że polscy producenci podołają. (...) Jako organizator tych przetargów mamy prawo, zgodnie z obowiązującymi normami, tak opisać przedmiot zamówienia, by dać szanse gospodarce narodowej - powiedział.- Jesteśmy pewni, że polscy producenci przez najbliższe lata nigdy nie będą mieli okazji do tego, żeby prosić o zamówienia. (...) Mogą być tego pewni, że mają konkretne perspektywy biznesowe, począwszy od kopalni, które zajmują się produkcją kruszyw niezbędnych do tego, żeby powstały nasypy szlaków kolejowych, przez producentów podkładów kolejowych, wszystkich tych, którzy zajmują się przetwarzaniem stali na potrzeby zabudowy sieci kolejowych, tych, którzy zajmują się nowoczesną automatyką, technologiami informatycznymi czy obszarem zabezpieczenia szlaków kolejowych - wymienił Adamczyk.