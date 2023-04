Mateusz Morawiecki otworzył lotnisko w Radomiu. Zyskać ma kilka regionów

- Port lotniczy Warszawa-Radom ma ogromny sens gospodarczy, odciąży warszawskie Okęcie, przyciągnie do Radomia inwestycje - mówił 27 kwietnia premier Mateusz Morawiecki w czasie uroczystości oficjalnego otwarcia radomskiego lotniska.

Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku został zamknięty dla lotnictwa cywilnego 1 stycznia 2019 rok, po tym, jak został przejęty przez Polskie Porty Lotnicze.

Lotnisko doczekało się m.in. nowego terminala, który ma zapewnić obsługę 3 mln pasażerów rocznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba - może być rozbudowany, by obsłużyć nawet 9 mln podróżnych.

- To dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 r. rzucili komuniści - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia lotniska.

- Ten port ma ogromny sens. Port Warszawa Okęcie jest absolutnie przeładowany, więc otwarcie tego portu ma wielki sens infrastrukturalny, logistyczny - mówił Morawiecki.

Jak tłumaczył premier, port Warszawa-Radom odciąży Okęcie, będzie zapasowym lotniskiem.

Jego zdaniem lotnisko w Radomiu "otwiera cały region", a Radom dzięki niemu ma szanse na dodatkowe inwestycje, przyciągnięcie przedsiębiorców, podniesienie poziomu wynagrodzeń.

- Szanse na to byłyby o wiele mniejsze, gdybyśmy nie zdjęli klątwy z Radomia - dodał.

- Wierzę, że Radom i cały wielki subregion - który dzięki temu portowi może się dużo lepiej rozwijać - dzisiaj otwiera nowy rozdział swojej historii. Tak jak pokazaliśmy, że można zwalczyć zmorę III Rzeczpospolitej - bezrobocie, tak pokażemy, że rozwój zrównoważony jest rzeczywiście możliwy - powiedział szef rządu.

Andrzej Duda: włączenie Radomia w system połączeń lotniczych stwarza nowe szanse dla mieszkańców wielkiego obszaru

Premier powiedział też, że otwarcie portu lotniczego w Radomiu wskazuje, rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi realizować duże, skomplikowane projekty o czasie i w założonym w budżecie.

"To historyczny dzień dla mieszkańców Radomia i całego regionu, to również dzień, który zapisuje się w dziejach polskich skrzydeł oraz rozwoju komunikacji lotniczej" - stwierdził prezydent w liście, który odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Andrzej Duda dodał, że "włączenie Radomia w system połączeń lotniczych stwarza nowe szanse dla mieszkańców wielkiego obszaru między Warszawą, Łodzią, Kielcami a Lublinem". "Za sprawą tego lotniska, jednego z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych w Polsce, Radom i sąsiednie ośrodki zyskują połączenie z miastami w Europie, Azji i Afryce. Mieszkańcy odległych metropolii dostają nowy, dogodny sposób na dotarcie do naszego kraju oraz jego stolicy" - napisał w liście.

Według prezydenta powstanie portu lotniczego w Radomiu świadczy o tym, że "dzięki konsekwentnemu działaniu, zaangażowaniu lokalnej wspólnoty i dobrej współpracy samorządu z instytucjami państwowymi można zrealizować nawet najśmielsze wizje i aspiracje, dosłownie sięgające chmur".

"Otwierany dzisiaj port lotniczy jest symbolem zarówno ambicji skierowanych w przyszłość, jak i chlubnego dziedzictwa, w szczególny sposób upamiętnia Radomski Czerwiec 1976 roku" - ocenił Duda, nawiązując do imienia nadanego nowemu lotnisku. Prezydent przypomniał, że "protest brutalnie stłumiono, ale dał on impuls do przebudzenia całego narodu i stał się istotnym krokiem na polskiej drodze do wolności". Dodał, że pomoc represjonowanym w Radomiu zainspirowała powstanie opozycji demokratycznej i ruchu "Solidarności".

"Stworzenie portu lotniczego w Radomiu jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju kraju. Polski nie wolno o dzielić na centrum i peryferie, miejsca lepsze i gorsze; równie ważne są ośrodki regionalne co milionowe metropolie" - zaznaczył prezydent.

Jarosław Kaczyński: to dowód na sprawczość naszych rządów

- Lotnisko Warszawa-Radom jest dowodem na sprawczość naszych rządów, na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje wyborczych obietnic i zmienia Polskę na lepsze, zwłaszcza Polskę żyjącą poza kilkoma największymi miastami - oświadczył w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W czwartek podczas uroczystości otwarcia lotniska Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 lider PiS wyraził radość z otwarcia portu, zwracając uwagę, że to wielki dzień zarówno dla miasta, jak i całej ziemi radomskiej. - Otrzymaliście państwo wspaniały, nowoczesny obiekt spełniających wszystkie wymagania stawiane współcześnie tego typu inwestycjom - stwierdził szef PiS. Dodał, że port w Radomiu będzie odciążał Lotnisko Chopina w Warszawie.

Jak zaznaczył, "najnowocześniejszy w Polsce terminal wraz ze zmodernizowaną drogą startową tworzą podwaliny pod ewentualny dalszy rozwój lotniska i odgrywanie przez nie roli jednego z centrów turystyki lotniczej". - To przedsięwzięcie wraz z towarzyszącymi inwestycjami daje piękne perspektywy rozwojowe dla całego regionu, m.in. poprzez generowanie nowych miejsc pracy nie tylko w sektorze lotniczo-lotniskowym oraz poprzez zwiększenie atrakcyjności tej części kraju dla rodzimych i zagranicznych inwestorów - ocenił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że ta inwestycja to spełnienie marzeń wielu ludzi i środowisk. Wskazał też, że to efekt pracy i zaangażowania różnych osób i podmiotów. - Jest ono także dowodem na sprawczość naszych rządów. Na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje wyborczych obietnic i zmienia Polskę na lepsze, zwłaszcza Polskę żyjącą poza kilkoma największymi miastami.

W trakcie uroczystości otwarcia lotniska odczytano także list marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która podkreśliła znaczenie Radomia zarówno w historii, jak i w mechanizmie wzrostu gospodarczego Polski. Jak wskazała, będzie to jedno z niewielu lotnisk w naszym kraju, które będzie służyło zarówno wojsku, jak i ludności cywilnej.

"Będzie silnym bodźcem rozwoju całego regionu, co w efekcie przełoży się na wymierne korzyści gospodarcze i społeczne, jak również zapewni bezpieczeństwo w naszym kraju" - podkreśliła. Witek wyraziła przekonanie, że port w Radomiu, dzięki nowym technologiom i nowoczesnym przestrzeniom, wkrótce zyska uznanie pasażerów z całego świata.

- To tutaj, w Radomiu, powstało najnowocześniejsze polskie lotnisko. To musimy sobie uświadomić - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podczas otwarcia portu Warszawa-Radom.

Powstaje szereg inwestycji powiązanych z lotniskiem - m.in. droga S7

Jak zauważył, lotnisko nie jest projektem obciążającym polskiego podatnika, a projektem biznesowym Polskich Portów Lotniczych. - Zrealizowany w ramach dobrego zarządzania tym przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwem państwowym, ale które pod dobrym managementem potrafiło nie tylko zarobić na siebie, nie tylko dostarczyć usług swoim klientom, tam gdzie jest, ale również wygenerować środki na inwestycję w Radomiu, która wzmocni jego portfel spowoduje, że będzie jeszcze lepiej się rozwijało - przekazał wiceminister.

Dodał, że wraz z lotniskiem powstaje szereg inwestycji powiązanych, jak m.in. budowa trasy ekspresowej S7 oraz modernizacja linii kolejowej z warszawy do standardu 160 km/h. - Ale to również przedsmak, drobny przedsmak tego, czym będzie Centralny Port Komunikacyjny. Polskie Porty Lotnicze stają się właśnie częścią grupy kapitałowej CPK - wskazał Horała.

Podkreślił, że misją CPK będzie nie tylko stworzenie "jednego z najlepiej skomunikowanych punktów na świecie", ale również dostarczenie wysokiej jakości połączeń całej Polsce w ramach lotnisk regionalnych wchodzących w skład Polskich Portów Lotniczych i budowanych połączeń kolejowych. - Wtedy za kilka lat już nie będziemy mówili o biegunach wzrostu Polsce, do których kolejne miejsca dołączają, bo to cała Polska będzie jednym wielkim światowym biegunem wzrostu - podsumował wiceminister.

Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu ok. 100-150 km od Radomia. Polskie Porty Lotnicze (PPL) spodziewają się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego.

