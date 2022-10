Mazowieckie: Kozienice będą mieć połączenie kolejowe z Warszawą

Leżące w południowej części województwa mazowieckiego Kozienice będą mieć połączenie kolejowe z Warszawą. W piątek podpisano umowę w sprawie budowy 24 km nowej linii kolejowej - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec.

Jak zauważył rzecznik, dzięki budowie nowej linii kolejowej to blisko siedemnastotysięczne miasto zyska szybkie i wygodne połączenie ze stolicą. Podróż z Kozienic do Warszawy będzie trwać około 86 minut.

W ramach projektu zostanie wybudowana nowa 24-kilometrowa linia kolejowa Świerże Górne - Dobieszyn, która połączy linię kolejową nr 77 (Janików - Świerże Górne) z linią kolejową nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny).

Szacunkowa wartość projektu wynosi 321 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Do programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 inwestycje w całej Polsce. Zgłosiły je samorządy z 11 województw: 7 w województwie śląskim, 5 w województwie lubelskim oraz wielkopolskim, po 4 w województwie małopolskim i mazowieckim, 3 w województwie dolnośląskim, 2 w województwie łódzkim, po jednym w województwie: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Program obejmuje 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km, 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km, 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Program Kolej Plus ma być realizowany do 2029 r. Jego wartość to 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł to pieniądze jednostek samorządu terytorialnego.

