Media w USA komentują Przekop Mierzei Wiślanej

Media w USA odnotowały sobotnie otwarcie Przekopu Mierzei Wiślanej, notując symboliczną datę inauguracji i jej cel, jakim jest uniezależnienie się od Rosji. O wydarzeniu napisał m.in. "Washington Post".

"Wydarzenie zostało zaplanowane, by zaznaczyć 83. rocznicę sowieckiej inwazji Polski podczas II wojny światowej i by symbolicznie zademonstrować koniec wpływu Rosji na gospodarkę i rozwój regionu, który graniczy z rosyjską ekslawą Kaliningradu" - notuje w depeszy agencja Associated Press. Artykuł zamieściły m.in. "Washington Post", portal telewizji ABC i tygodnika "US News & World Report".

Autorzy cytują wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że wynoszący 2 mld zł koszt inwestycji zwróci się w postaci rozwoju regionu i wzrostu wartości ziemi dzięki wpływom z turystyki i handlu. Odnotowano też słowa Jarosława Kaczyńskiego, który oznajmił, że przekop oznacza "początek czwartego polskiego portu (Elbląga)".

Agencja informuje, że kanał pozwoli na skrócenie żeglugi z Bałtyku do Elbląga o 100 km i spowoduje, że wpłynięcie na Zalew Wiślany nie będzie wymagało zezwolenia władz rosyjskich. Dodaje jednak, że dostępu do Elbląga nie będą miały statki towarowe, dopóki nie zostanie pogłębione dojście do portu, co jest przedmiotem sporu między władzami miasta i rządem.

