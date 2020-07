MI wysłało do konsultacji tzw. filar techniczny IV pakietu kolejowego

Projekt ustawy, implementujący dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei w UE i ws. bezpieczeństwa kolei został przesłany do konsultacji publicznych. To tzw. filar techniczny IV pakietu kolejowego - podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury.

Jak podał w poniedziałek resort, konsultacjom poddaje się implementację dyrektyw 2016/797 i 2016/798. Celem IV pakietu kolejowego jest dalsze usprawnianie funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej - zaznaczyło MI.

Regulacje zakładają wzmocnienie roli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), która przejmie część kompetencji krajowych organów ds. bezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie wydawała jednolite certyfikaty bezpieczeństwa, zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, a także będzie dokonywała preautoryzacji systemu ERTMS.

Ponadto będzie wydawała przewoźnikom kolejowym jednolity certyfikat bezpieczeństwa, który zastąpi certyfikat bezpieczeństwa wydawany do tej pory przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

Jak podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury, w związku ze wzmocnieniem roli Agencji, znacząco zmieni się rola krajowego regulatora - Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie wydawania zezwoleń technicznych.

Ma on być odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji wskazanych urządzeń stałych infrastruktury kolejowej. Ponadto będzie mógł, zamiast Agencji wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, ale tylko w przypadku gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Polski.

MI przypomniało, że równolegle trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w zakresie zapewnienia transpozycji przepisów dyrektywy 2016/797 regulujących działalność jednostek notyfikowanych i jednostek wyznaczonych.