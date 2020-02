Miasta mogą odzyskać dostęp do kolei. Ale czy kolej odzyska pasażerów?

Jastrzębie Zdrój, Łomża czy Mielec to tylko niektóre z miast, które mają szansę zniknąć z niechlubnej listy ośrodków pozbawionych dostępu do kolei. Przy czym same tory dostępu do kolei nie czynią. Potrzebna jest jeszcze atrakcyjna oferta przewozowa. Bez niej miliardy złotych wydane na budowę czy odbudowę trakcji pozostaną nieskonsumowane.

Jastrzębie- Zdrój jest największym, ale niejedynym polskim miastem pozbawionym dostępu do kolei. W takiej samej sytuacji były m.in. Łomża, Mielec, Bełchatów, Bielawa, Zambrów, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Rawa Mazowiecka, Janów Lubelski czy Pińczów.

Z listy miast bez kolei zniknęła już Bielawa. Realizacja "komponentu kolejowego" CPK ma wreszcie sprawić, że po przeszło 25 latach połączenie kolejowe odzyska Łomża.

By mówić o faktycznej likwidacji komunikacyjnego wykluczenia, niezbędne jest jeszcze stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej. A z tym różnie bywa.