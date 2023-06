Michał Fijoł został nowym prezesem PLL LOT

Rada nadzorcza PLL LOT powołała Michała Fijoła na prezesa spółki; od blisko siedmiu lat odpowiadał w zarządzie za sprawy handlowe - poinformował w piątek narodowy przewoźnik.

Michał Fijoł związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 r.

"Rada nadzorcza spółki po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym powołała na stanowisko prezesa zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT pana Michała Fijoła, który od blisko siedmiu lat pełnił funkcję członka zarządu ds. Handlowych" - podała 16 czerwca spółka. Jednocześnie rada odwołała Pawła Rozkruta z funkcji członka zarządu ds. finansowych.

Pod koniec grudnia 2022 r. rady nadzorcze PLL LOT i Polskiej Grupy Lotniczej odwołały Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek. Do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji rada nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską.

Jak podała spółka Michał Fijoł związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 r. najpierw jako pełnomocnik zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 r. członek zarządu ds. handlowych. Fijoł ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, studiował też na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Jesienią będzie wiadomo jak PLL LOT mają się rozwijać

- Wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie, oraz współpraca z niezwykle profesjonalnym i pełnym pasji zespołem PLL LOT zaowocuje dobrymi wynikami i umocnieniem pozycji narodowego przewoźnika nie tylko na rynku polskim, ale również na kluczowych dla nas rynkach - powiedział nowy prezes PLL LOT Michał Fijoł.

Ekspert rynku lotniczego Adrian Furgalski komentując wybór nowego prezesa PLL LOT wskazał, że "łatwo jest ciąć koszty, gdy sytuacja tego wymaga, ale znacznie trudniej szukać miejsc odbudowy przychodów, a za ten proces odpowiedzialny jest Michał Fijoł".

Jego zdaniem dziś nie ma pytań czy LOT przetrwa, czy będzie miał jak spłacać zaciągniętą pożyczkę.

- Wyniki za rok ubiegły pokazują, że nie ma takich obaw - podkreślił.

Jak dodał, jesienią będzie wiadomo, jak LOT ma się rozwijać, kiedy wtedy spółka pokaże swoją nową strategię, powstającą teraz pod nadzorem nowego prezesa.

- Nie oznacza to, że jest cukierkowo i nie ma żadnych problemów i wyzwań. Myślę jednak, zwłaszcza po udziale i rozmowach na kilku sejmowych podkomisjach lotniczych, że nie do przecenienia będzie w tym procesie zdecydowanie inne, niekonfrontacyjne podejście do rozmów ze stroną społeczną - ocenił Furgalski.

