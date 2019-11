Mikołaj Wild będzie pełnić obowiązki prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny

Rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny delegowała mnie do pełnienia obowiązków prezesa - mówi Mikołaj Wild, były pełnomocnik rządu ds. CPK. Zapowiedział, że wystartuje w konkursie na stanowisko szefa spółki CPK. Konkurs ma być ogłoszony jeszcze w czwartek.

Wild jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida oraz stypendystą programu Magister iuris comparitivi na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. W latach 2015-2017 był wiceministrem Skarbu Państwa, a od 1 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów. Od 9 maja 2017 r. do 1 lutego 2018 r. piastował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 1 lutego 2018 r. zaś sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.