Mikołaj Wild został prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego

Mikołaj Wild, były wiceminister infrastruktury i były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego został prezesem spółki CPK - poinformowała 23 grudnia 2019 roku spółka. Jak dodano, do konkursu na szefa spółki wpłynęło siedem zgłoszeń.

Mikołaj Wild był już pełnomocnikiem rządu ds. CPK.

Nowy prezes za priorytet uznaje rozpoczęcie prac budowlanych.

Centralny Port Komunikacyjny ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powstała w 2018 roku, by przygotować i zrealizować budowę nowego lotniska centralnego dla Polski i inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.



Oferty na prezesa spółki można było składać do 13 grudnia 2019 roku.

Decyzją rady nadzorczej Mikołaj Wild stanął na czele czteroosobowego zarządu.

Wcześniej od 28 listopada 2019 roku był p.o. prezesa CPK, a od 9 maja 2017 r. do 28 listopada 2019 roku był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W maju 2019 roku zgodnie z ustawy o CPK, został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej spółki. 28 listopada rada nadzorcza oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności prezesa CPK.



"Priorytetem jest dla nas rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 r., a jednocześnie brak kompromisów w zakresie jakości prac oraz traktowania fair mieszkańców terenu inwestycji" - oznajmił po wyborze na prezesa Mikołaj Wild.



Przypomniał, że w połowie 2020 roku do CPK ma dołączyć międzynarodowy doradca strategiczny, który "wesprze spółkę w realizowaniu celów".



"Kolejnym priorytetem jest dla nas rozpoczęcie dobrowolnego wykupu gruntów. Chodzi o dla zakupu nieruchomości od osób, które sobie tego życzą. Konkretne rozwiązania będziemy oczywiście konsultowali z mieszkańcami" - powiedział.



Mikołaj Wild jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida oraz stypendystą programu Magister iuris comparitivi na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.



W latach 2015-2017 był wiceministrem Skarbu Państwa, a od 1 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów. Od 9 maja 2017 r. do 1 lutego 2018 r. piastował stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 1 lutego 2018 r. zaś sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.



CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.



W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.