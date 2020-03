Milczarski: rejsy w ramach „Lot do domu” wycenianie według ustaleń z rządem

Rejsy w ramach rządowej operacji #LOTdoDomu są wyceniane zgodnie z rządowymi ustaleniami - zapewnił w poniedziałek PAP prezes LOT Rafał Milczarski. Dodał, że są to rejsy rozpoczynające się od oznaczeń LO 8000.

Jak podkreślił w rozmowie Rafał Milczarski, w mediach pojawia się wiele nieprawdziwych informacji na temat cen oferowanych biletów.

"Jedyne rejsy, które polecą w ramach operacji #LOTdoDomu to są rejsy z zakresu numeracyjnego od LO 8000 do LO8999. To są rejsy realizowane na zlecenie Rządu RP w cenach zryczałtowanych, ustalonych z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów" - wyjaśnił Milczarski.

Dodał, że systemy rezerwacyjne LOT-u połączone są z międzynarodowymi systemami rezerwacji i sprzedaży biletów, w których widoczne są również ceny na połączenia przesiadkowe, "łączone z innymi przewoźnikami, które zgodnie z regulacjami prawnymi nie mogą zostać obecnie zrealizowane". "Systematycznie usuwamy takie przesiadkowe rejsy codesharowe z naszego systemu rezerwacyjnego" - podkreślił Milczarski.

"Apeluję, aby przy rezerwacji biletów w ramach operacji LOTdoDomu pasażerowie każdorazowo weryfikowali, czy rejs na który kupują bilet jest bezpośrednim połączeniem LOT-u z oznaczeniem rejsu z zakresu LO8000 - LO8999" - dodał.