Miliard inwestycji. Krakowskie lotnisko szykuje się do powrotu do normalności

Kraków Airport jest największym regionalnym portem lotniczym, który wciąż pełni także funkcję lotniska wojskowego. Bez nowego pasa startowego rozwój tego portu będzie jednak praktycznie niemożliwy. O nowych inwestycjach i problemach sektora lotniczego w rozmowie z WNP.PL mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II.

Decyzje dotyczące terminala cargo były podejmowane w pierwszej połowie 2021 roku, kiedy zakładaliśmy, że po II fali pandemii sytuacja na rynku lotniczym się ustabilizuje. Tymczasem pierwsze półrocze bieżącego roku nie spełniło naszych oczekiwań, odprawialiśmy jedynie ok. 50-60 tys. pasażerów miesięcznie. Czekamy zatem na dalszy bieg wypadków związanych ze zwalczaniem pandemii na świecie, licząc na odbudowę rynku pasażerskiego (w tym biznesowego) oraz rynku cargo.Czytaj także: Lotniska regionalne w dramatycznej sytuacji. Unia pomoże? Rentowność działalności podmiotów lotniczych nie jest dziś na satysfakcjonującym poziomie. Terminal cargo działający już w nowej lokalizacji ułatwi funkcjonowanie operacyjne całego lotniska. W miejscu obecnie użytkowanego terminala cargo znajdzie się nowa część terminala pasażerskiego.Należy podkreślić, że zadania z planu generalnego Kraków Airport współgrają w przestrzeni i pod względem funkcjonalności z działaniami inwestycyjnymi, jakie zamierzają zrealizować zarówno GDDKiA, jak i samorządy Małopolski i Krakowa w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej wokół lotniska.- Zgodnie z przyjętym planem generalnym i zatwierdzonym przez udziałowców spółki w grudniu 2020 r. programem inwestycyjnym terminal pasażerski zostanie powiększony z dotychczasowych 56,6 tys. metrów kwadratowych do ponad 110 tys.Planujemy rozdzielenie odpraw: na parterze będą przyloty, a na piętrze odloty oraz rozbudowana część gastronomiczna, wypoczynkowa i handlowa. Chcemy zadbać o potrzeby naszych pasażerów w najlepszy możliwy sposób i to jest nasz priorytet przy planowaniu inwestycji w strefie landside. Dotyczy to także inwestycji w nowe centrum dla pasażerów kategorii VIP.- Cała gospodarka – także branża lotnicza – spodziewała się, że dzięki wprowadzonym obostrzeniom oraz masowym szczepieniom uda się opanować rozprzestrzenianie się wirusa. W Kraków Airport doświadczyliśmy w całym okresie pandemii wielu problemów i niespotykanych dotąd wyzwań. Po kolejnych falach i okresach pandemicznej odwilży mogliśmy zaobserwować, jak konsekwentnie odbudował się ruch w okresie wakacyjnym. Dziś znów dominuje duża niepewność.Z tego powodu trudno nam odpowiedzieć na wiele pytań ważnych z punktu widzenia Kraków Airport i całego sektora lotniczego. Nie wiemy przykładowo, kiedy pasażerowie biznesowi znów zaczną masowo korzystać z transportu lotniczego. Często padają pytania o powrót do normalnego funkcjonowania i zwiększenie liczby pasażerów. Będą to najpewniej lata 2024-2025.