Miliard paczek, 25 proc. więcej niż w ub. roku. Rynek kurierów jest rozgrzany do czerwoności

- Spodziewamy się, że rynek w Polsce osiągnie w tym roku pułap ponad miliarda paczek. Przy delikatnie ponad 800 mln w roku 2020 nadal mówimy o dynamice rzędu 25 proc. W normalnych okolicznościach na dojrzałych rynkach to się nie zdarza. Perspektywy są obiecujące - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

- Rok 2021 jest dla nas dobry. Nie mogę mówić o wynikach w trakcie roku finansowego, jesteśmy częścią notowanej na giełdzie grupy Royal Mail. Mogę jednak powiedzieć, że naszą ambicją i celem strategicznym jest utrzymanie pozycji rynkowej i wzrost wraz z rynkiem. W perspektywie średniookresowej udaje się nam to realizować.- W GLS, jak co roku, przygotowania do szczytu rozpoczęliśmy kilka miesięcy wcześniej. Szczyt rozpoczyna się w listopadzie, kilka tygodni przed Black Friday, gdy w sklepach stacjonarnych i internetowych staje się widoczna gorączka zakupów. Analizujemy z naszymi partnerami sytuację i zwiększamy przepustowość naszej sieci, dodając dodatkowe połączenia między oddziałami a główną i regionalnymi sortowniami, w regionach dodając trasy kurierskie i zwiększając liczbę kurierów.W tym roku dodatkowo, tak jak w roku ubiegłym, musieliśmy wziąć pod uwagę kwestię bezpieczeństwa naszych pracowników w związku z pandemią, która, niestety, ciągle nam towarzyszy. Największym priorytetem bowiem było i jest bezpieczeństwo naszej kadry, klientów i partnerów.Pyta pan o 15 grudnia. W przeszłości można było rzeczywiście obserwować silny wzrost wolumenu właśnie do 15-16 grudnia, po czym następował spadek. Wynikało to z niepewności klientów, czy paczki dotrą do nich przed Gwiazdką. Dlatego mniej kupowali. Rozmawiamy na przełomie tej daty (16 grudnia - red.) i zapewniam pana, że spadku u nas nie widać. Widać większą wiarę ludzi, przynajmniej jeśli chodzi o GLS, że mimo późniejszego zamówienia dostarczymy przesyłkę na czas. W tym roku pomaga też kalendarz, Wigilia wypada w piątek, więc jest jeden dzień więcej niż w ub. roku na dostawę.Czytaj także: Allegro ściga się z czasem. Część przesyłek być może dopiero po świętach Wracając do planowania sezonu, zawsze intensywnie analizujemy wolumeny deklarowane przez naszych klientów versus nasze zdolności operacyjne, bo bierzemy odpowiedzialność za paczki, które obsługujemy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy nie dowieźli komuś prezentu na Święta, bo przesadzimy z liczbą paczek przyjętych od klientów.- W okresie przedświątecznym obsługujemy zazwyczaj o 20-30 proc. paczek więcej niż poza szczytem. Przy tym zdarzają się i takie dni, kiedy przesyłek jest nawet dwa razy więcej. Wyraźnie rośnie też ruch transgraniczny.Czytaj także: Takich Świąt dawno nie było, 36 godzin na dobę byłoby za mało - mówią kurierzy - To był bardzo intensywny rok. Inny niż poprzednie lata z kilku powodów. Musieliśmy odpowiednio reagować na pandemię. Pracowaliśmy także, co dla nas jest kluczowe, nad jeszcze lepszą obsługą naszych klientów.Rok 2021 jest pierwszym rokiem wdrażania w firmie transformacyjnej strategii Accelerate. Pod jego koniec przeprowadziliśmy rebranding, 4 października świat ujrzał nowy wizerunek naszej marki. Było to tyleż ekscytujące, co wymagające. Wiele rzeczy traktowano jako poufne, nie mogliśmy się nimi zająć przed formalnym ogłoszeniem rebrandingu, dlatego musimy się teraz bardzo starać, żeby nowa wizualna strona GLS była jak najszybciej widoczna na ulicach, samochodach kurierskich, strojach pracowników.- Jeśli miałbym wskazać jeden mechanizm, wybrałbym badanie satysfakcji klientów, które robimy za pomocą ankiet. Jesteśmy dumni, że osiągamy 75 proc. zadowolenia klientów mierzonego wskaźnikiem NPS. To się nie stało automatycznie. To efekt tego, że wyniki badań analizujemy na każdym poziomie organizacji. Dzięki temu, co mówili nam klienci, szczególnie mocno postawiliśmy na zwiększenie elastyczności dostaw poprzez możliwość przekierowania paczki w sposób elektroniczny, mailem, SMS-em, ale także poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z kurierem.- To prawda, w 2020 r., gdy wprowadzono lockdown, ludzie zostali w domach, a na ulicach był mniejszy ruch, co też pomaga, i kurierzy mogli być bardziej efektywni. W tym roku nie udaje się tego powtórzyć, ale efektywność jest i tak wyższa niż przed pandemią.Zatrudnienie w naszej firmie rosło wraz z rosnącymi potrzebami. W ubiegłym roku otworzyliśmy trzy nowe oddziały, w 2021 cztery, łącznie mamy ich 45. Spowodowało to zapotrzebowanie na nowych pracowników. Pomimo wzrostu efektywności kurierów nasi partnerzy transportowi przyjmowali nowych. Nasza sieć się zagęszcza, potrzebni są ludzie do obsługi nowych tras i rosnących wolumenów.Szczęśliwie nie odnotowaliśmy problemów z dostępnością pracowników, chociaż sygnalizowano to na rynku. Jak sądzę, wynika to z siły naszej marki, ugruntowanej pozycji i wieloletniej współpracy z partnerami biznesowymi. Ogromne znaczenie ma też dobra atmosfera pracy. Oceniają tak ją sami pracownicy - w tym roku po raz kolejny uzyskaliśmy certyfikat Great Place to Work. Co więcej, dzięki systemowi poleceń pomagają nam pozyskiwać nowych. Są oczywiście stanowiska, na które trudniej znaleźć odpowiedniego kandydata, ale generalnie sprawy kadrowe układają się dobrze.- Zespół GLS to około 3,5 tysiąca osób, pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych.- Moim zdaniem najważniejszą w tej chwili tendencją na rynku KEP są dostawy do klientów poza domem - „out of home deliveries”. Przez chwilę, w czasie pandemii, straciło to na znaczeniu, bo jak mówiliśmy wcześniej, nasi klienci zostawali w domach. Generalnie jednak jest to coraz istotniejsze, bo ludzie są coraz bardziej mobilni. Do ostatniej chwili potrzebują możliwości wyboru, gdzie paczka ma trafić: do domu klienta, do sąsiada, punktu odbioru i nadania (PUDO), np. w sklepie, do którego zagląda się po drodze. Dlatego w GLS kładziemy duży nacisk, żeby rozwijać sieć punktów, gdzie można odebrać lub nadać paczkę. W Polsce mamy ich już prawie 5 tys., a w całej Europie 25 tys. Ta sieć jest bardzo przydatna m.in. do przeprowadzania zwrotów, ponieważ została bezpośrednio sprzężona ze sklepami, z którymi współpracujemy.- Inwestycje nastąpią w dwóch głównych obszarach.Po pierwsze w infrastrukturze bazowej. Chodzi o poszerzenie naszych możliwości operacyjnych dzięki sieci budynków, filii, po to, by ją zagęszczać i być bliżej klientów. W gęstej sieci łatwiej o większą efektywność. Mamy dziś 45 oddziałów, spodziewamy się, że w najbliższych trzech, czterech latach będzie ich o połowę więcej. Chcielibyśmy otworzyć około 20 dodatkowych placówek w całej Polsce. Wiąże się to z wyposażeniem ich w taśmociągi, sortery, w niektórych przypadkach ze wznoszeniem budynków, samodzielnie lub z partnerami, w zależności od modelu, który wybierzemy.Po drugie nieustająco musimy inwestować w rozwiązania technologiczne, bo świat się zmienia. Chodzi o rozwiązania, które będą poprawiały naszą efektywność, ale przede wszystkim będą dostarczały dodatkową wartość naszym klientom.- Ogromne. To jeden z kluczowych obszarów w naszej strategii Accelerate. Bez nowoczesnych rozwiązań cyfrowych nie będziemy w stanie zaspokajać potrzeb klientów i poprawiać swojej efektywności.Jednym z przykładów cyfryzacji w GLS jest użycie geokodowania, wprowadzone w ub. roku, a silnie rozwijane w tym, stosowanie w naszych systemach algorytmów, które pozwalają nam lepiej planować trasy kurierskie, a nawet ułożenie przesyłek, żeby móc dokładnie wskazać klientowi godzinę dostawy, jak również ułatwiać pracę kurierowi. Co ważne, system przewiduje możliwość zmiany sekwencji, np. w miarę zmieniających się warunków drogowych. Dzięki stosowaniu tej technologii można skrócić czas pracy kuriera, ale także zmniejszyć zużycie paliwa i ślad węglowy.- Każda przesyłka to średnio ponad kilogram CO2, który musimy do niej dołożyć. Transport drogowy jest najbardziej emisyjnym środkiem transportu, a my w branży kurierskiej korzystamy głównie z niego. Rozwiązaniem są, szczególnie na ostatniej mili, samochody elektryczne czy rowery elektryczne. Każda paczka doręczona w sposób bardziej ekologiczny jest sukcesem nas wszystkich.W GLS planujemy w najbliższych latach utworzenie kilkuset niskoemisyjnych tras kurierskich obsługiwanych przez odpowiednie samochody, tak żeby w okresie do pięciu lat w taki właśnie sposób dostarczać około 40 proc. przesyłek. Inwestujemy, tak jak pan wspomniał, w rowery elektryczne. Po Krakowie i Wrocławiu, testujemy je teraz w Warszawie. Do końca przyszłego roku zamierzamy mieć co najmniej 15 tras kurierskich obsługiwanych przez takie rowery w centrach największych polskich miast. Każdy rower kurierski - wyliczyliśmy to w Krakowie - to 15 ton oszczędzonego środowisku CO2 w skali roku.Samochody i pojazdy dostawcze to nie wszystko. Potrzebujemy również niskoemisyjnych ciężarówek jeżdżących z przesyłkami między miastami. Technologia elektryczna czy wodorowa w przypadku samochodów ciężarowych ciągle raczkuje, dlatego w GLS stawiamy na samochody napędzane LNG. 20 najdłuższych tras międzynarodowych jest obsługiwanych takimi autami. Będziemy w nie inwestować coraz więcej.Wyzwaniem jest wysoki koszt tego typu rozwiązań. Dostawcze samochody elektryczne są o kilkadziesiąt tysięcy złotych droższe od ich spalinowych odpowiedników. Każdy rower elektryczny to inwestycja rzędu 10 tys. euro. Nie wspominając o tym, że koszt LNG w ciągu roku zwiększył się prawie cztery razy.Przyszłość będzie zależała od świadomości naszych klientów i ich gotowości do partycypacji w pewnym stopniu w kosztach zmian, które musimy podjąć, czując się odpowiedzialni za naszą planetę.Czytaj także: Kurierzy GLS dostarczą paczki rowerami - Uważam, że opakowania wielokrotnego użytku są konieczne. Przy takim wzroście e-commerce stosując tradycyjne rozwiązania, będziemy produkowali tak duże ilości śmieci, że nic nas już nie uratuje. Z perspektywy logistycznej jest to jednak szalenie trudne. W GLS testujemy dziś opakowania wielokrotnego użytku w segmencie B2B. Sprawdzają się dobrze tam, gdzie mamy regularne kursy między określonymi punktami. Zawożąc nową przesyłkę, można odebrać zwrotne opakowanie.W segmencie B2C, gdzie mamy rozproszonych odbiorców, jest to trudniejsze. Dziś koszt wyprodukowania opakowania jednorazowego jest dużo niższy niż koszt przewozu tego opakowania z powrotem do nadawcy. Tak długo, jak te koszty będą nieporównywalne, a odbiorcy nie zaakceptują odsyłania opakowań, trudno to będzie zorganizować.- Mam nadzieję, że sprzyjać będzie nadal rosnący popyt. To jest dla nas ogromna szansa, którą musimy wykorzystać. Największym zagrożeniem są rosnące koszty. Rosnące z powodu inflacji czy wzrostu kosztów pracy, które znacząco, niestety dla przedsiębiorców, będą się zmieniać. Tych kosztów jako branża nie jesteśmy w stanie zaabsorbować poprzez wzrost efektywności. Musi się to wiązać ze wzrostem stawek za przewozy przesyłek. W ostateczności, tak jak w wielu innych przypadkach, zapłaci za to konsument.