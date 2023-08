Miliard złotych zysku LOT. Minister zdradza szczegóły

Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, który nadzoruje działalność Polskich Linii Lotniczych LOT powiedział, że liczy na rekordowy zysk naszego narodowego przewoźnika jeszcze w tym roku.

W dniu Święta Lotnictwa Polskiego, który był obchodzony w siedzibie PLL LOT, wiceminister MAP wyjawił, jakie Skarb Państwa, jako główny udziałowiec spółki, ma wobec niej oczekiwania.

- Mówię o 1 mld złotych z nadzieją, ale i z pokorą. Chciałbym, żebyśmy się spotkali po zamknięciu roku (finansowego - przyp. red.) i powiedzieli „udało się” – powiedział Małecki.

Występujący po nim na Święcie Lotnictwa Polskiego Michał Fijoł, prezes PLL LOT, potwierdził, że taki wynik jest realny do osiągniecia.

PLL LOT w ubiegłym roku wypracowały ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł - poinformowała niedawno spółka.

W 2020 r., w czasie pandemii LOT dostał w sumie niemal 3 mld zł pomocy publicznej, z czego prawie 1,8 mld zł stanowiła pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju. Linia musi spłacić ten dług w 4 lata.

- Myślę, że inwestycje w PLL LOT – przy obecnych zyskach – uda się pogodzić z konieczną spłatą zadłużenia spółki. Obligo, to jest spłata pomocy publicznej. Myślę jednak, że LOT funkcjonuje obecnie tak, że z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość pod kątem zakupu nowych samolotów, zwiększania operacji lotniczych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowości tych połączeń - powiedział WNP.PL minister.

W najlepszym roku przed pandemią nasz narodowy przewoźnik zarobił 288 mln zł. Było to w 2017 roku. Przez najbliższe 4 lata LOT co roku będzie musiał oddać do PFR aż 450 mln zł.

- Nie ma zgody na sprzedaż PLL LOT. Nie ma zgody na pozbycie się polskiego żurawia z polskiego i każdego innego nieba – mówił kończąc swoje wystąpienie wiceminister Maciej Małecki.

