Miliardowe straty znanych linii lotniczych

Linie lotnicze cierpią z powodu pandemii koronawirusa i czasowego uziemnienia wszystkich maszyn. United Airlines poinformował, że w drugim kwartale odnotował w wysokości 1,6 mld dolarów. W analogicznym okresie ubiegłego roku przewoźnik miał ponad miliardowy zysk.

Delta podała w zeszłym tygodniu, że koszty pracy spadły o 24 proc. w drugim kwartale do 2,09 miliarda dolarów „dzięki pomocy ponad 45 tys pracowników decydujących się na dobrowolne bezpłatne urlopy”. Linie lotnicze z Atlanty odnotowały stratę w drugim kwartale w wysokości 5,7 miliarda dolarów.



Obecnie ratunkiem dla przewoźnika jest cargo. United Airlines poinformował, że jego przychody z transportu towarowego wzrosły o 36 proc. rok do roku do 402 milionów dolarów. W minionych trzech miesiącach ten segment wygenerował 27 proc. przychodów w porównaniu z niespełna 3 proc. w drugim kwartale 2019 roku.