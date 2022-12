Miliardy na drogi, miliony na tory. Przemysł kolejowy woła o ratunek

Nowe środki w zaktualizowanym Krajowym Programie Kolejowym, to zdaniem branży, kropla w morzu potrzeb. Szczególnie, jeśli porówna się je z gigantycznymi nakładami na drogi. - Stoimy nad przepaścią - alarmuje Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Rząd zaktualizował Krajowy Program Kolejowy, którego budżet zwiększy się o 100 mln zł z Funduszu Kolejowego.

- To dla branży ochłap. Żartujemy, że te pieniądze wystarczą na waloryzację kontraktów spółek z grupy PKP PLK - mówi Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczy Tor.

Problemy firm wynikają także z braku środków unijnych na finansowanie inwestycji kolejowych. Efekt jest taki, że polski przemysł kolejowy pracuje na pół gwizdka. Na rok 2023 firmy budowlane prawie nie zamówiły podkładów.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął uchwałę ws. aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego, którego budżet zwiększy się o 100 mln zł z Funduszu Kolejowego. Jak podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma to zabezpieczyć środki na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych w ramach waloryzacji kontraktów.

Wzrost kosztów, jak podaje KPRM, jest skutkiem m.in. wojny w Ukrainie. Dokonane zostanie także przesunięcie z lat 2023-2024 na 2022 r., w ramach środków pochodzących z dokapitalizowania, z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Zaktualizowane zostaną dane dotyczące inwestycji, które są planowane do realizacji przez PKP PLK w ramach KPO.

Zapowiedziano także, że sprawa zabezpieczenia pozostałych środków na waloryzację kontraktów kolejowych będzie przedmiotem kolejnej nowelizacji KPK, związanej z perspektywą 2021-2027.

Potrzebujemy poważnej waloryzacji, szacowanej na 2 mld zł

Zdaniem przedstawicieli przemysłu kolejowego w Polsce wtorkowa nowelizacja to kropla w morzu potrzeb. Szczególnie w zestawieniu z wartym 292 mld zł nowym Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą do 2033 r. W efekcie potężnej nierównowagi branża stanęła nad przepaścią. Rozmawiano o tym podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury z udziałem wiceministra finansów Sebastiana Skuzy.

- To dla branży ochłap. Żartujemy, że te pieniądze wystarczą na waloryzację kontraktów spółek z grupy PKP PLK - powiedział Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczy Tor.

Problemy branży wynikają przede wszystkim z braku środków unijnych na finansowanie inwestycji kolejowych. PKP PLK ogłasza wprawdzie przetargi, są rozstrzygane, ale umowy nie są podpisywane. W branży mówi się o nich "przetargi z gwiazdką", która oznacza, że finansowania nie ma. Z kolei kontrakty, które są obecnie realizowane, na skutek inflacji wymagają waloryzacji.

Efekt jest taki, że polski przemysł kolejowy pracuje na pół gwizdka. W przypadku rozjazdów potencjał produkcyjny wykorzystywany jest w 45 proc., a przypadku podkładów - w zaledwie 23 proc. W liczbach bezwzględnych wygląda to tak, że branża, która może wyprodukować 4,5 mln sztuk podkładów rocznie, w 2022 roku sprzedała 990 tys. sztuk, a na rok 2023 praktycznie nie ma zamówień.

- Potrzebujemy poważnej waloryzacji, szacowanej na 2 mld zł. Pieniądze muszą jak najszybciej trafić firm wykonawczych. Mają one na razie co robić, ale muszą zasilać swoje biznesy kolejnymi przetargami. Dlatego potrzebne są źródła zastępcze dla Krajowego Planu Odbudowy, niech takim źródłem będzie Polski Fundusz Rozwoju. Inaczej trzeba traktować także Fundusz Kolejowy - jako koło ratunkowe dla firm, gdy branża przeżywa problemy - zaproponował Adrian Furgalski.

Kolej nie może być wiecznie zakładnikiem środków z Unii Europejskiej

Żywa w branży jest pamięć roku 2016, kiedy na skutek braku nowych projektów nastąpiło w niej ostre hamowanie. Tym razem jest jednak o wiele gorzej, bo brakuje nie dokumentacji, jak wtedy, ale gotówki. Zdaniem Marity Szustak, przewodniczącej Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, która skupia 70 podmiotów, jeśli w 2016 r. branża znalazła się w dołku, to dziś stoi nad przepaścią.

- Trudo zrozumieć, dlaczego są tak duże różnice między nakładami na drogi i na kolej - mówiła Marita Szustak, dodając, że dziś waloryzacja umów spadła na barki generalnych wykonawców, którzy chcąc dokończyć inwestycje, płacą podwykonawcom więcej niż przewidywał kontrakt. W końcu jednak zabraknie im pieniędzy i będą musieli wstrzymać roboty albo zejść z kontraktów.

- Kolej nie może być wiecznie zakładnikiem środków z Unii Europejskiej - skomentowała przedstawicielka branży, apelując, podobnie jak Adrian Furgalski, o nowe źródła finansowania inwestycji kolejowych.

Jednym z pomysłów zdaniem branży może być możliwość zadłużania Funduszu Kolejowego. Jednak wiceminister Skuza szybko go odrzucił, argumentując, że jego wartość jest zbyt niska i „nie da się go lewarować”. Nie zgodził się także z opiniami, że Ministerstwo Finansów traktuje kolej po macoszemu, powołując się na przykład dobrej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury przy finansowaniu programu inwestycji w Intercity.

Państwo wyłoży także środki w ramach programu Kolej Plus, ale niestety nie trafią one do firm szybko, a ich zdaniem liczy się każda chwila. I o ile wykonawcy mogą, zdaniem Marity Szustak, przetrwać do końca przyszłego roku, to firmy producenckie mogą polec szybciej.

Podobnego zdania jest Rafał Leszczyński, prezes KZM Bieżanów, firmy produkującej nawierzchnie kolejowe. Jak powiedział, w przyszłym roku branży grożą duże redukcje zatrudnienia, większe niż te, które już przeprowadzono (w sumie zwolniono około 1 tys. pracowników). W efekcie firmy stracą cenne kadry, bo ludzie mogą już do nich nie wrócić, gdy koniunktura się poprawi. Tymczasem wykształcenie inżyniera budownictwa kolejowego zajmuje 10 lat.

- Pracujemy na rynku specjalistycznym, od jakości naszych produktów zależy bezpieczeństwo ruchu kolejowego - argumentował Rafał Leszczyński, dodając, że uzależnienie inwestycji kolejowych w 70-80 proc. od środków unijnych powoduje, że producenci regularnie co dwa, cztery lata wpadają problemy. - Czasami zapotrzebowanie na poszczególne produkty spada do zera. Nie da się racjonalnie prowadzić działalności gospodarczej, kiedy na rynku są takie wahania. Czas podjąć decyzję o stabilizacji finansowania inwestycji na kolei, jeżeli tego nie zrobimy, rynek czeka zapaść. To także skutek tego, że przy ostatnim dołku inwestycyjnym wprowadzono mechanizm stabilizacyjny w postaci wcześniejszego zakupu materiałów. Firmy wykonawcze zrobiły zapasy i nie składają nowych zamówień - tłumaczył.

Andrzej Wach z Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, związany z firmą budowlaną PORR, dawnej prezes PKP SA, zaapelował, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i zapewnić inwestycjom kolejowym odpowiednie finansowanie, ponieważ w ostatnim roku kolej pokazała, że potrafi znaleźć się na rynku. Przewozy pasażerskie biją rekordy. Szkoda to zmarnować.

Nikt nie wnioskuje o mniej pieniędzy na drogi

Branża na Komisji Infrastruktury stawiła się w mocnym składzie, wyraźnie ciesząc się, że może w obecności przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury (był obecny wiceminister Andrzej Bittel) zaapelować o właściwe, jej zdaniem, finansowanie inwestycji kolejowych. Z efektu spotkania jednak nie była zadowolona.

- Przyjechaliśmy, żeby usłyszeć odpowiedzi na pytania, co z waloryzacją, co z KPO, co z naszą przyszłością - mówił Artur Marcinkiewicz, prezes Kombudu, zajmującego się automatyką kolejową, wymownie pokazując białą kartkę, na której nie zapisał żadnej odpowiedzi. - Co mam powiedzieć pracownikom przy okazji Wigilii? Że będą zwolnienia?

- Chętnie zaprosiłbym państwa na negocjacje budżetowe, żeby zobaczyli państwo, jakie tam są problemy. Nie jest łatwo zestawić budżet w tak trudnym czasie, w niepewnym otoczeniu gospodarczym. Jesteśmy jednak otwarci na wspieranie kolei i będziemy dążyć, żeby pilne kwestie jak najszybciej uregulować - powiedział Sebastian Skuza, dodając, że nie widział, żeby w czasie prac parlamentarnych któryś z posłów wnioskował o zmniejszenie nakładów na drogi i o zwiększenie nakładów na kolei.

