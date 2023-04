Miliardy złotych na kolejowe inwestycje. Mają ograniczać wykluczenie komunikacyjne

- Każda inwestycja kierowana w stronę ruchu pasażerskiego przynosi pozytywny efekt i wpływa na ograniczenie wykluczenia transportowego - podkreśla wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Pierwszego dnia XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2023) odbył się panel dyskusyjny pn. "Infrastruktura Kolejowa" z udziałem m.in. sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittela.

Wiceszef resortu podkreślił, że realizowana w Polsce szeroko zakrojona modernizacja linii kolejowych to przede wszystkim Krajowy Program Kolejowy, które niebawem będzie zaktualizowany.

Krajowy Program Kolejowy. Prawie 160 mld zł na inwestycje

- Jesteśmy w momencie, w którym światło dzienne ujrzał projekt aktualizacji KPK do roku 2030. Sumując z KPK do 2023 r. to będzie blisko 160 mld zł. Mowa o środkach z różnych źródeł: krajowych i europejskich, środkach regionalnych i Krajowego Planu Odbudowy, z którego inwestycje kolejowe niebawem zaczniemy realizować - wyliczył Andrzej Bittel.

Zapytany o minusy w trakcie realizacji aktualnego programu, zatwierdzonego w 2015 r., wskazał przede wszystkim na sposób przygotowania dokumentu.

- Do KPK jaki teraz będziemy realizować, przygotowywaliśmy się w zasadzie od 2016 r., wykonując prace projektowe, przedprojektowe, środowiskowe. Można powiedzieć, że jesteśmy do tego w pełni przygotowani, a tego z pewnością zabrakło w przypadku programu uchwalonego w roku 2015. Później ten czas był nadrabiany - wyjaśnił.

- KPK powiększony o 80 mld zł trafił do konsultacji publicznych. Zachęcam, żeby zajrzeć, ale nie składać uwag (śmiech). Im krótszy czas między składaniem uwag a opracowaniem odpowiedzi, tym lepiej. To oczywiście żartobliwa prośba, której proszę nie brać na serio, choć ja oceniam, że dokument jest bardzo dobry - stwierdził Andrzej Bittel.

Dzięki KPK udało się ograniczyć wykluczenie transportowe? Minister nie ma wątpliwości

Modernizacja i budowa linii kolejowych korzystnie wpływa zarówno na transport towarowy, jak i pasażerski. Ministra zapytano, czy KPK pozwala likwidować białe plamy komunikacyjne.

- Moim zdaniem tak. Można powiedzieć, że każda inwestycja kierowana w stronę ruchu pasażerskiego przynosi pozytywny efekt i wpływa na ograniczenie wykluczenia transportowego. Podłączenie Lubina czy innych miejscowości z pewnością o tym świadczy - zauważył.

Dodał, że modernizacja linii kolejowych to tak naprawdę w wielu przypadkach budowa nowych linii, w zupełnie innym, wyższym standardzie.

