Mimo koronawirusa i recesji Port Gdynia zwiększa przeładunki

Mimo pandemii i globalnej recesji, aż o 18 proc. rok do roku wzrosły przeładunki kontenerów w lipcu w Porcie Gdynia - poinformował we wtorek (11 sierpnia) resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Zgodnie z przedstawionymi danymi w lipcu ub.r. było to 64 663 TEU, a w lipcu br. było to 76 347 TEU. TEU to jednostka pojemności, która jest równoważna z objętością standardowego kontenera o długości 20 stóp.

Ministerstwo podkreśliło, port w Gdyni "utrzymuje świetne wyniki przeładunkowe z ubiegłego roku". "W pierwszych siedmiu miesiącach Port Gdynia uzyskał dynamikę wzrostu na wysokim poziomie 98,9 proc." - dodano.





Na początku sierpnia przedstawiciele innego Trójmiejskiego portu, Portu Gdańsk informowali, że w pierwszym półroczu 2020 r. awansował on do pierwszej 20 portów europejskich, wyprzedzając porty w Genui (Włochy) i Dunkierce (Francja).

W pierwszym półroczu br. port w Gdańsku obsłużył 23,2 mln ton, co stanowi spadek o 15,2 proc. w porównaniu analogicznym okresem w 2019 roku.