Mimo pandemii coraz więcej pociągów kursuje Nowym Jedwabnym Szlakiem

Mimo pandemii liczba pociągów kursujących w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku po trzech kwartałach tego roku wzrosła o 38 proc. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r. - poinformował w czwartek prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Ignacy Góra.

Dodał, że rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. Jak podkreślił, masa przetransportowanych ładunków w trzech kwartałach br. osiągnęła poziom 17 mln ton, czyli jest bliska temu, co przetransportowano w całym 2018 r.

W komunikacie UTK podano, że mimo pandemii w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. masa przewozów intermodalnych wzrosła o ponad 18 proc., a liczba jednostek o blisko 17 proc. Dodano, że udział przewozów intermodalnych systematycznie rośnie i III kwartale wyniósł 10,5 proc. według masy.

"Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2020 r. wyniosła blisko 6,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa wynosiła prawie 2 mld tonokilometrów. To wzrosty o odpowiednio 20 i 7,6 proc. porównując do III kwartału 2019 r. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10,5 proc. (wg masy) i 14,5 proc. (wg wykonanej pracy). Jeszcze 5 lat temu udział ten wynosił 4,6 proc. (wg masy) i 7,4 proc. (wg wykonanej pracy)" - poinformowano.

Jak powiedział prezes Urzędu Transportu Kolejowego, rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. "Warto zauważyć, że masa przetransportowanych ładunków w trzech kwartałach 2020 r. osiągnęła poziom 17 mln ton, a wartość ta jest bliska temu co przetransportowano w całym 2018 r." - powiedział.

Zaznaczył, że kolej to pewny środek transportu także w czasie zagrożeń, jakie powoduje pandemia. "Widzimy to choćby po liczbie pociągów kursujących w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Ich liczba po trzech kwartałach tego roku, mimo kryzysu spowodowanego koronawirusem, wzrosła o 38 proc. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r." - dodał Góra.