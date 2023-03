Minister Adamczyk: atom wymaga dobrych połączeń kolejowych

Budowa elektrowni jądrowej to wielkie wyzwanie, a jej funkcjonowanie wymaga dobrych połączeń kolejowych - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury brał w piątek udział w podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Andrzej Adamczyk podkreślił, że dobra infrastruktura, to nie tylko dostępność dróg dla pojazdów kołowych, ale również dostępność transportu kolejowego. "Patrzymy odpowiedzialnie w przyszłość realizując niezbędne, potrzebne gospodarce szlaki komunikacyjne i właśnie umowa na to przedsięwzięcie należy do takich ważnych, oczekiwanych przedsięwzięć komunikacyjnych" - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że budowa elektrowni jądrowej, to wielkie wyzwanie. "Jej funkcjonowanie wymaga dobrych połączeń kolejowych" - zauważył.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wyjaśnił, że zmodernizowane mają zostać linie kolejowe nr. 229 i 230. Dodatkowe odcinki miałyby powstać w powiatach: lęborskim i wejherowskim.

Wiceszef MI zwrócił uwagę, że nowe połączenie będzie służyć zarówno pasażerom jak i przewozowi towarów. Linia ma być przystosowana do prędkości "pasażerskiej" do 120 km/h. Taka sama ma być również prędkość "towarowa", choć - jak powiedział Bittel - w tym aspekcie "zastanawiamy się na ciut mniejszą prędkością".

Przedstawiciel MI poinformował, że harmonogram zakłada, iż odpowiednia dokumentacja dotycząca linii kolejowej prowadzącej do przyszłej elektrowni jądrowej ma powstać w ciągu 27 miesięcy.

