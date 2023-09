Minister Adamczyk: naszym celem jest 400 mln pasażerów kolei w 2027 r.

Coraz więcej osób ma dostęp do kolei i chce wybierać ten środek transportu, naszym celem jest 400 mln pasażerów w 2027 r. - powiedział na inauguracji 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako w Gdańsku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Andrzej Adamczyk: nie zmarnowaliśmy ostatnich ośmiu lat na kolei

"Nie zmarnowaliśmy ostatnich ośmiu lat: jest to okres odbudowy kolei i jej powrotu na należne jej miejsce" - powiedział w Gdańsku w trakcie inauguracji 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Według niego coraz więcej osób ma dostęp do kolei. "Coraz więcej osób chce wybierać ten środek transportu. Coraz więcej osób dostrzega pozytywne zmiany, jakie zachodzą w transporcie kolejowym" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Zaznaczył, że idąc konsekwentnie obraną w 2015 r. drogą osiągniemy w nieodległej perspektywie wyniki przewozowe osiągane ostatnio pod koniec XX wieku. "Naszym celem jest 400 mln pasażerów w 2027 r." - podkreślił.

Szef resortu stwierdził, że dobre zmiany są możliwe dzięki rozsądnemu podejściu do inwestycji i organizacji transportu. "Państwo Polskie od 2015 r. opiera swoje działania na kilku filarach" - powiedział i wskazał na dbałość o infrastrukturę, modernizację i budowę dworców PKP oraz strategię taborową.

"Linie kolejowe, stacje, przystanki. Nowe tory na istniejących i nowych liniach kolejowych, zmodernizowane perony, nowe systemy bezpieczeństwa - wszystko to wpływa na poprawę warunków użytkowania polskiej kolei" - mówił.

Andrzej Adamczyk: inwestycje nie mogą ominąć żadnego polskiego regionu

Minister zaznaczył, że rząd walczy z wykluczeniem komunikacyjnym. "Dzisiaj pociągi regionalne i dalekobieżne zatrzymują się na ok. 200 stacjach i przystankach więcej niż 8 lat temu. Dzięki temu kolej dociera do mieszkańców większej liczby miast i miasteczek. To łącznie ok. 600 tys. osób, które zostały włączone do sieci kolejowej i wynikających z tego szans i możliwości. Czy to wystarczy? Oczywiście nie" - przyznał.

Ocenił, że 4 czy 8 lat nie da się w pełnym stopniu odtworzyć tego, co niszczono przez ponad 20 lat. "Weszliśmy jednak na dobrą drogę i nie wyobrażam sobie, żeby można było zejść z drogi walki z wykluczeniem komunikacyjnym i z drogi rozwoju polskiej kolei" - zapewnił minister.

Poinformował, że rząd i jego resort planują kolejne ważne działania. "Inwestycje nie mogą ominąć żadnego polskiego regionu" - zaznaczył. Wskazał na Krajowy Program Kolejowy, Program Inwestycji Dworcowych, Strategię Taborową, Program Przystankowy, Program Kolej Plus oraz komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Nie oszukujmy się jednak: pasażera nie interesuje, jak nazywa się program, w ramach którego powstaje dana inwestycja. Natomiast docenia dobre zmiany i dostrzega, że nic nie dzieje się samo" - przekonywał.

W opinii Adamczyka inwestycje, które rząd zrealizuje do końca bieżącej dekady, oznaczają włączenie kolejnych miast i miasteczek do sieci kolejowej, budowę nowych łącznic i elektryfikację tysięcy kilometrów torów.