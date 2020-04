Minister infrastruktury apeluje do kierowców o rozwagę podczas majówki

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, zaapelowali do kierowców o rozważną jazdę podczas majówki. Bezpieczeństwo ma zapewnić m.in. zakaz poruszania się ciężarówek po drogach w dni świąteczne. Wyjątek uczyniono dla dnia poprzedzającego święto, czyli 30 kwietnia.

- W systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym działa ponad 500 urządzeń. Są to fotoradary punktowe, urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. W okresie od 14 marca do 24 kwietnia zarejestrował on 171 tys. wykroczeń, o około 1/3 mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrosła za to liczba drastycznych naruszeń prędkości o ponad 50 km/godz. W ternie zabudowanym. Było ich aż 1000, o 70 więcej niż rok temu. W miejscowości Jędrzychowice (Dolny Śląsk) kierowca jechał z prędkością 181 km/godz., w Stołpiach (Lubelskie) - 160 km/godz. - powiedział Alvin Gajadhur.Apele przed majówką są tak istotne, ponieważ to właśnie w jej czasie dochodzi do nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. W ubiegłym roku padł swoisty rekord: 209 km/na godz. w terenie zabudowanym (Kleczanów, woj. świętokrzystkie).Alvin Gajadhur zwrócił uwagę, że Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzać w czasie majówki kierowców pod kątem trzeźwości, ale także przepisów wynikających z ograniczeń sanitarnych i konieczności zachowania dystansu społecznego, np. w autobusach liczbę miejsc zajętych (dopuszczalne 50 proc.).- Zwolnijmy. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale innych uczestników ruchu: pieszych czy rowerzystów - zaapelował do kierowców minister Adamczyk.W wideokonferencji wzięła udział tenisistka Urszula Radwańska, która dołączyła się do apelu. - W sporcie liczy się szybkość, ale na drodze to nie działa. Ważne, aby dotrzeć do celu - powiedziała, namawiając też do rozwagi i zachowania dystansu społecznego.Czytaj także: Minister zaapelował do UE o wstrzymanie prac nad pakietem mobilności